17,85% е избирателната активност в Пловдив-град към 16 часа

17,85% е избирателната активност в Пловдив-град към 16 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия. От общо 305 802 избиратели правото си на вот са упражнили 54 586 души.

Най-активни са гласоподавателите в район „Централен“, където до урните са отишли 21,11% от избирателите. Следват „Западен“ с 20,31% и „Южен“ с 18,42%.

В „Тракия“ активността е 18,30%, в „Северен“ – 18,11%, а най-ниска остава в „Източен“ – 9,68%.

По-ниска активност в областта

В Пловдивска област към 16 часа са гласували 13,98% от избирателите.

Най-висока е активността в община Лъки – 19,18%, следвана от Брезово с 18,81% и Хисаря с 18,50%.

В другия край на таблицата е Раковски, където до 16 часа са гласували 9,19% от избирателите.

Сред останалите общини активността е 16,29% в Съединение, 15,94% в Сопот, 15,89% в „Родопи“, 14,69% в Карлово, 14,44% в Марица, 14,35% в Асеновград и 14,30% в Калояново.

В Кричим са гласували 11,01%, в Садово – 11%, в Куклен – 11,14%, в Перущица – 12,73%, в Стамболийски – 12,65%, а в Първомай – 12,82%.

В изборния ден секциите са отворени до 20 часа, като при наличие на чакащи избиратели гласуването може да бъде удължено до 21 часа.