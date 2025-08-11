БългарияНовини

БЧК откри национален кол център

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:30ч, понеделник, 11 август, 2025
0 122 Преди по-малко от минута

Българският Червен кръст (БЧК) откри национален кол център с екип от обучени служители, които предоставят професионални консултации и информация по следните теми:

  • Достъп до социални услуги и здравни права;
  • Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;
  • Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Номерът на кол центъра е 02 4928549.

Той ще изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция „Подкрепа“.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:30ч, понеделник, 11 август, 2025
0 122 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина