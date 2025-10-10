БЧК започва раздаването на пакети „Подкрепа“

Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна. В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).
В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов“ 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева. В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пекетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.
Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.
Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, получаване на здравни услуги и защита на а техните здравни права“, поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.
|График за раздаване
|на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти и хигиенни материали
|по Операция BG05SFPR003-1.004 „ПОДКРЕПА“ Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г , Европейски социален фонд Плюс
|на територията на област Пловдив
|№
|Община
|Временен пункт за разпределение адрес
|Период на работа
|1
|Пловдив
|Район „Централен“
|гр. Пловдив, МСЦ на БЧК Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 48
|13.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
|Район „Южен“
|гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 1
|17.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
|Район „Северен“
|гр. Пловдив, бул. „България“ № 180-190
|16.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
|Район „Източен“
|гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 24
|20.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
|Район „Западен“
|гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А
|16.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|Район „Тракия“
|гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63
|17.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|2
|Асеновград
|гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 76
|21.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|3
|Брезово
|гр. Брезово, Община Брезово ул. „Георги Димитров“№ 25
|28.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|4
|Калояново
|гр. Калояново ул.“Оборище“ № 3А
|23.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|5
|Карлово
|гр. Карлово, бул. „Освобождение „№ 28
|27.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|6
|Кричим
|гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3
|29.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|7
|Куклен
|гр. Куклен, ул “ Александър Стамболийски“ № 52
|04.11.2025 г. – 30.11.2025 г.
|8
|Лъки
|гр. Лъки, Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№ 30
|31.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|9
|Марица
|общината е без общински център – по график във всяко село
|10.11.2025 г. – 30.11.2025 г.
|10
|Перущица
|гр. Перущица, Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №3
|30.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|11
|Първомай
|гр. Първомай, община Първомай, ул. „Братя Миладинови юг“ № 50
|24.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|12
|Раковски
|гр. Раковски, пл. „България“ № 1
|28.10.2025 г. – 30.2025 г.
|13
|Родопи
|общината е без общински център – по график във всяко село
|03.11..2025 г. – 30.11.2025 г.
|14
|Садово
|гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ № 2
|31.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|15
|Сопот
|гр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ № 32
|27.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|16
|Стамболийски
|гр. Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“ № 24
|30.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|17
|Съединение
|гр. Съединение, бул. “ Шести септември “ № 13
|29.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
|18
|Хисаря
|гр. Хисаря, Градски стадион „Крепост“
|03.11.2025 г. – 30.11.2025 г.