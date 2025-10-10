ГрадътНовини

БЧК започва раздаването на пакети „Подкрепа“

Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000  нуждаещи се в цялата страна. В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на  операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).

В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов“ 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева. В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пекетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа. 

Помощта е предназначена за уязвими  лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали. 

Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив  до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/  може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане. 

Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани  по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи,  получаване на здравни услуги и  защита на а техните здравни права“, поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

График за раздаване
на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти и хигиенни материали
по Операция BG05SFPR003-1.004 „ПОДКРЕПА“  Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г , Европейски социален фонд Плюс
на територията на област  Пловдив
ОбщинаВременен пункт за разпределение адрес Период на работа
1Пловдив  
 Район „Централен“гр. Пловдив, МСЦ на БЧК  Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 4813.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
 Район „Южен“гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 117.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
 Район „Северен“гр. Пловдив, бул. „България“ № 180-19016.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
 Район „Източен“гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 2420.10.2025 г. – 05.12.2025 г.
 Район „Западен“гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А16.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
 Район „Тракия“гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 6317.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
2Асеновградгр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 7621.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
3Брезовогр. Брезово, Община Брезово ул. „Георги Димитров“№  2528.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
4Калояновогр. Калояново ул.“Оборище“ № 3А23.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
5Карловогр. Карлово, бул. „Освобождение „№ 2827.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
6Кричимгр. Кричим,  пл. „Обединение“ № 329.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
7Кукленгр. Куклен, ул “ Александър Стамболийски“ № 5204.11.2025 г. – 30.11.2025 г.
8Лъкигр. Лъки, Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№  3031.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
9Марицаобщината е без общински  център – по график във всяко село 10.11.2025 г. – 30.11.2025 г.
10Перущицагр. Перущица, Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №330.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
11Първомайгр. Първомай, община Първомай, ул. „Братя Миладинови юг“  № 5024.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
12Раковскигр. Раковски, пл. „България“  № 1 28.10.2025 г. – 30.2025 г.
13Родопиобщината е без общински  център – по график във всяко село 03.11..2025 г. – 30.11.2025 г.
14Садовогр. Садово, ул. „Иван Вазов“  № 231.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
15Сопотгр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ № 3227.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
16Стамболийскигр. Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“ №  2430.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
17Съединениегр. Съединение, бул. “ Шести септември “  № 1329.10.2025 г. – 30.11.2025 г.
18Хисарягр. Хисаря, Градски стадион „Крепост“03.11.2025 г. – 30.11.2025 г.

