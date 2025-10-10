БЧК започва раздаването на пакети „Подкрепа“

Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна. В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира на 13 октомври, е в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).

В Пловдив акцията ще бъде открита в 10.30 ч. в офиса на БЧК на ул. „Стойчо Мушанов“ 48 в присъствието на областния управител проф. д-р Христина Янчева. В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пекетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.

Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас и е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.

Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.

Предвидени са и съпътстващи мерки. „Бенефициентите по програмата ще бъдат консултирани по различни теми като: здравословен начин на живот и балансиран режим на хранене, отпускане на социални помощи и кандидатстване за социални услуги, възможности, финансирани от ЕСФ+, подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи, получаване на здравни услуги и защита на а техните здравни права“, поясни Мария Георгиева, заместник-директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.