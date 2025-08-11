Ще строят параклис на Седемте рилски езера

Параклис, посветен на свети Иван Рилски, може скоро да бъде изграден в района на Седемте рилски езера. Проектът, обмислян от десетилетия, е в начален етап на съгласуване с Министерството на околната среда и водите и с ръководството на Национален парк „Рила“, съобщи архиерейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски.

По думите му, вече е избрано мястото за бъдещия храм – в близост до новопостроения информационен център на парка и до базата на Планинската спасителна служба. Проектът предвижда скромна постройка, тип „параклис-заслон“, а не голям храм.

Идеята за православен параклис в района предизвика и критики – екоактивисти изразиха несъгласие с намесата в защитена природна територия. Природозащитници предупреждават за потенциално негативно въздействие върху екосистемата на емблематичния район, който е част от природното наследство на България.

Патриархът на война с учението на Дънов

Планираният храм обаче вероятно ще получи подкрепа от Българската православна църква. Преди дни патриарх Даниил, който за втори път се изкачи до Седемте езера, извърши водосвет при езерото Бъбрека. Той коментира, че присъствието на представители на Бялото братство в района не е канонично, подчертавайки ролята на св. Иван Рилски като духовен покровител на Рила.

Снимка: pixabay