Над 80 активисти на БЧК-Пловдив отличени в Международния ден на доброволеца

Над 80 активисти от Пловдивската областна организация на Българския Червен кръст бяха отличени по повод Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември. Те получиха грамоти на церемония в Малката базилика в Пловдив преди отчетното събрание на общинската структура на БЧК.

Сред наградените бяха доброволци от Пловдив, Асеновград, Куклен, Сопот, Съединение и Стамболийски, млади червенокръстци, психолози, инструктори по водно спасяване, членове на екипа, който действа при бедствия, аварии и кризи. Това са хора, даряващи време, идеи, здраве, понякога с риск за живота си, подчерта в своето приветствие д-р Петрония Карамитрева, председател на Пловдивската областна организация на БЧК.

Ставаме все повече, а това ни дава надежда, че ще бъдем по-силни и по-можещи, заяви Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив, която връчи грамотите. Една от тях беше за Игнатка Машова от доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи (ДЕРБАК). Вече сформираме отряд за помощ специално за хора с увреждания, съобщи тя.

Таня Георгиева отбеляза, че през 2025 г. са осъществени едни от най-силните кампании, и даде за пример съвместната благотворителна инициатива с Драматичен театър-Пловдив, която беше фокусирана върху кръводаряването и събирането на средства за изграждащата се Детска клиника към УМБАЛ „Св.Георги“. В знак на благодарност специална грамота бе отредена за Сюзанна Арутюнян Василевска, директор на Драматичен театър-Пловдив.

32-ма бяха отличените доброволци от областната организация на Българския младежки Червен кръст.

След награждаването бе приет отчетът на Общинската организация на БЧК-Пловдив, която е една от най-мощните в страната със своите 8200 членове. Основен приоритет в нейната дейност е помощта за хора в затруднено положение. През 2025 г. са подпомогнати над 11 800 наши сънародници и бежанци, повече от 5700 са потърсили емоционална и психосоциална подкрепа.

Увеличава се броят на нуждаещите се, отбеляза доц. д-р Христо Паунов, председател на общинската организация и член на Националния съвет на БЧК. По-тежко става положението на най-уязвимите – бедни, болни, самотно живеещи възрастни, безработни, бездомни и многодетни семейства, сочи анализът. Това обяснява засиления интерес към социалната приемна и трапезарията, към мобилните социални екипи, които се грижат за лица с трайни увреждания, самотни възрастни хора и семейства в криза. Те могат да потърсят съдействие на безплатния телефон с номер 0800 180 54.

Сформираме отряд, който да помага специално на хора с увреждания, съобщи Игнатка Машова от ДЕРБАК (вляво), след като получи грамотата си от Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

Бъдете горди с това, което правите – обърна се към наградените доброволци д-р Петрония Карамитрева, председател на Пловдивската областна организация на БЧК.

Отличие получи и директорът на Драматичен театър-Пловдив Сюзанна Арутюнян Василевска за съвместната благотворителна кампания с БЧК.

Председателят на общинската организация на БЧК доц. д-р Христо Паунов представи нейната дейност през 2025 година