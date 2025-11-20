Отхвърлиха алтернативното предложение за нов корпус на Хуманитарната

Общинските съветници отхвърлиха алтернативното предложение за изграждане на нов корпус на Хуманитарната гимназия за нуждите на учениците от ОУ „Княз Александър I“ в терена на открития общински паркинг на ул. „4 януари“, а не в двора на самото школо.

То бе внесено от съветниците от ПП-ДБ, които настояват да бъде сменено предназначението на отредения за многоетажен паркинг парцел, а там да може да бъде изградена нова образователна сграда. Мотивите на коалицията са, че така няма да се отнема от двора на учениците, но и няма да бъде нарушен паметника на културата от национално значение. Тяхната идея е да бъде реализиран цял учебен кампус с топла връзка между двете постройки, която минава над улица „4 януари“.

“ Тук не става въпрос дали избираме между образование или паркинг, защото така поставяте въпроса. Този парцел е нужен за многоетажен паркинг, защото иначе няма как да развием пешеходната зона, да намалим драстично паркираните в центъра коли и задръстванията. С двата имота- бившия на ТЕЛК и бившия на „турското училище“, можем да изградим многоетажен паркинг за 400 автомобила. Няма друга алтернатива в центъра на града. А и парцели за образование има. Ние искаме развитие на пешеходната зона и възможност за паркиране, но и работим по въпроса с новата училищна сграда“, подчерта на микрофон кметът Костадин Димитров.

Не неговото мнение бяха повечето от изказали се съветници. В рамките на продължилия повече от час дебат по точката стана ясно, че градската управа мисли за превръщането на улица „4 януари“ в пешеходна и за реализирането на проекта за реновация на подлеза на Чифте баня, като предстои дебат за начина, по който ще стане това.

С голямо мнозинство предложението на ПП-ДБ бе отхвърлено, като така бившите имоти на ТЕЛК и „турското училище“ в един момент ще се превърнат в многоетажен паркинг, за каквото са отредени, а процедурата за строителство на нов корпус към Хуманитарната гимназия продължава да върви.