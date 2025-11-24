Столицата прави първа стъпка към селекцията на MICHELIN

Столична община даде старт на ключов етап по пътя към евентуалното включване на София в престижната селекция на MICHELIN Guide. След поредица от срещи с екипа на най-авторитетната световна система за гастрономически оценки, столицата официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – задължителната първа стъпка в процеса.

Инициативата се координира от Visit Sofia, която поддържа връзката с международната организация. В следващите седмици предстоят разговори с представители на ресторантьорския сектор, институции, кулинарни експерти и критици, за да се очертае обща визия и да бъдат включени всички ключови участници.

Според Столичната община възможността за провеждане на одит е признание за амбициите и потенциала на София като кулинарна дестинация.

„Това вече е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света“, коментира кметът Васил Терзиев, като подчерта, че процесът ще стимулира повишени стандарти и иновации в сектора.

Кулинарният одит ще включва независима оценка на ресторантьорската среда, анализ на силните страни и препоръки за развитие. Експертите на MICHELIN ще работят по доклад, който се очаква да послужи като стратегически ориентир за професионалистите в бранша и да очертае следващи стъпки за подобрение.

В рамките на подготовката общината ще предостави списък с ресторанти с висок потенциал – процедура, която е в унисон с принципите на обективност на MICHELIN, като крайното решение за селекцията остава изцяло в ръцете на инспекторите.

Резултатите от анализа се очакват през пролетта и биха могли да дадат силен тласък на културния, туристическия и икономическия профил на София.

Снимка: Столична община