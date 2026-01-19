„Евро“ е думата на 2025 година в България

„Евро“ е думата на годината в България за 2025-а. Това показват резултатите от анкетата на сайта за правопис „Как се пише?“, в която 42,5% от участниците са посочили именно названието на общата европейска валута като най-знаковата дума за изминалите 12 месеца.

На второ място с близо 33% се нарежда думата „безобразие“, родена от парламентарни дебати, а около 25% от гласовете са събрали „протест“ и „волейбол“. В челната десетка влизат още „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“. Част от тях са елементи от по-широки изрази, като „Кой разпореди това безобразие?“ и „държава с главно Д“.

Проучването се провежда за пета поредна година и цели да открои най-важните обществени теми чрез думите, които доминират в публичното пространство и медиите. Всеки участник е можел да гласува за три думи или израза, белязали годината, а медийният анализ е изготвен със съдействието на системата за глобален мониторинг Sensika. И в двете класации – на хората и на медиите – води „евро“.

Според организаторите д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова резултатите ясно отразяват двете водещи теми на годината – присъединяването към еврозоната и вълната от протести в края на 2025 г. Именно те обясняват високия резултат на „евро“, „безобразие“ и „протест“. Те припомнят, че през 2024 г. думата на годината беше „Шенген“, което също подчерта европейската посока на страната.