БНБ: Чуждите инвестиции в България бележат сериозен ръст

Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали близо 1,9 млрд. евро през първото тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Българската народна банка. Това е значително увеличение спрямо същия период на миналата година, когато нетният поток е бил малко над 411 млн. евро.

Само през март чуждите вложения у нас са с положителен баланс от 631,5 млн. евро, докато година по-рано месецът е приключил с отрицателен резултат.

Най-сериозен принос за ръста на инвестициите имат потоците от Люксембург, Швейцария и Нидерландия. В същото време БНБ отчита отрицателни нетни потоци към Малта и Полша.

Данните показват още, че вложенията в дялов капитал са преминали на положителна територия и възлизат на близо 260 млн. евро. Сериозен ръст има и при реинвестираната печалба, която достига над 765 млн. евро за първите три месеца на годината.

Най-голям принос за увеличението обаче имат т.нар. дългови инструменти – вътрешнофирмени кредити и финансови операции между чуждестранни инвеститори и български дружества. Там положителният поток надхвърля 876 млн. евро.

При инвестициите в недвижими имоти от чуждестранни лица БНБ отчита лек отрицателен баланс от 1,2 млн. евро, макар и по-добър спрямо същия период на 2025 г.

От централната банка уточняват, че данните са предварителни и е възможно да бъдат ревизирани на по-късен етап.