Андре Токев представя гурме меню в Пловдив

Шеф Андре Токев събира почитателите на високата кулинария идния понеделник в Пловдив. Топ готвачът се завръща в ресторант „Сол и Пипер“, където ще гостува по покана на приятеля си шеф Николай Боруков.

Токев изкушава гастрономите под тепетата със специално разработено за кулинарната вечер в града 5-степенно гурме меню. Ще посрещне гостите си за добре дошли със сандвич с Руло в стил Русенско варено панирано в лешници и сушени кайсии върху коктейлен сос и препечен хляб.

Официалния старт на вкусовото пътешествие е за първата стъпка от кюфте от скариди гарнирано с яйце “Бенедикт” върху салата от червено цвекло, поръсено с винегрет от бекон. За второ блюдо маестрото в кухнята е подбрал филе от сьомгова пъстърва, маринована с мастика, върху мачкан карфиол в сос “Хайвер”.

Следват месните провокации. Третата стъпка е за зелева сърма с опушена родопска наденица и сушени плодове върху сос от патешки дроб, а после е телешки джолан в “Пепер” сос, качамак с препечено масло с аромат на ванилия и пататник от бадат, праз и гъби.

Финалът разбира се е за десерта- круша, запечена с крем карамел, върху сос „Рошер“ с трюфел сладолед. За всяка стъпка от менюто по традиция има подбрано вино.

​