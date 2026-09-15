В навечерието на първия учебен ден НАП провери 88 търговци на цветя

В навечерието на първия учебен ден инспектори от Главна дирекция “Фискален контрол“ (ГДФК) в Националната агенция за приходите провериха 88 обекта за търговия с цветя на едро и дребно. Те са установили общо 42 нарушения в цялата страна, като най-честото от тях е неиздаване на касова бележка – в 19 от случаите. Трима от търговците не са имали фискално устройство, а в 8 от обектите служителите от приходната агенция са констатирали разминаване в касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат.

В София проверените търговски обекти са 33, а установените от фискалните инспектори нарушения са общо 19, като 8 от тях са неиздаване на касови бележки.

„Проверките на НАП продължават и на самия 15 септември. Следим дали търговците са изрядни и регистрират ли коректно извършените от тях продажби. При проверките използваме метода „таен клиент“, при който колегите извършват контролна покупка като клиенти в обекта с цел да установят дали ще им бъде издадена касова бележка, а след това се легитимират като служители на приходната агенция. Санкциите за незидаване на касова бележка са между 500 и 2000 евро, а при повторност глобата се удвоява”, заяви пред журналисти Страхил Дончев, началник на отдел в ГДФК в НАП.

По думите му се наблюдава ръст на установените нарушения спрямо предходни години, което до голяма степен се дължи на активната работа на фискалните инспектори и по-големия брой извършени от тях проверки тази година. Въпреки това предстои обобщение на резултатите от контролните действия, след което ще бъде направен задълбочен анализ с цел да се предприемат най-подходящите мерки за третиране на риска от укриване на приходи в сектора.

Потребителите, които не получат касова бележка или имат съмнение за нарушение, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да подават сигнали на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg .