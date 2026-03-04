Градът обаче е извън топ 7 в класацията по този показател, изчислен на човек от населението

Пловдив е втората община в България по стойност на произведената продукция през 2024 г., но не попада сред водещите по този показател, изчислен на човек от населението. Това показва нов анализ на Институт за пазарна икономика (ИПИ).

Общата стойност на произведената продукция в страната достига 158,6 млрд. евро. Лидер е София с 64,3 млрд. евро, или над 40% от националния обем. Пловдив заема второто място с 9,4 млрд. евро – близо седем пъти по-малко от столицата, но с отчетлива преднина пред останалите големи икономически центрове като Бургас (7,9 млрд. евро) и Варна (6,8 млрд. евро).

Различна картина на човек от населението

Когато данните се претеглят спрямо броя на жителите, подредбата изглежда съвсем различно. Столицата е едва осма с под 50 хил. евро продукция на човек, а Пловдив остава извън първите седем позиции.

Начело излизат по-малки, но силно индустриализирани общини като Девня (128 хил. евро на човек), Сливо поле (81 хил. евро), Сопот (73 хил. евро), Гълъбово (70 хил. евро), Божурище (65 хил. евро), Раднево (61 хил. евро) и Куклен (55 хил. евро). Общото между тях е наличието на големи предприятия в индустрията и енергетиката, които концентрират висока добавена стойност при сравнително малко население.

Икономическа концентрация по оста Юг

Картата на ИПИ очертава ясно изразена икономическа ос по направлението София – Бургас през Южна България, в която Пловдив е ключов индустриален и логистичен център. В същото време Северозападна България продължава да бъде „бяло петно“ с ниски нива на произведена продукция.

С най-ниска стойност – под 5 млн. евро общо производство – са малки общини като Бойница, Чавдар, Чупрене, Георги Дамяново и Макреш. Под 2 хил. евро продукция на човек се отчита в Симеоновград, Чавдар, Чупрене, Антоново и Якоруда.

Изводът от анализа е, че индустрията остава основен двигател на местната икономика. За Пловдив предизвикателството е не само да запази позицията си на втори по обем в страната, но и да повишава продуктивността и добавената стойност на човек от населението, за да се конкурира с водещите индустриални общини.