Асоциация на таксиметровите водачи – гр. Пловдив изпрати отворено обръщение до Народното събрание и редица държавни институции с искане за спешен диалог и преразглеждане на последните промени в нормативната уредба, засягаща системата на контролните точки за водачите на моторни превозни средства.

В писмото, подписано от председателя на асоциацията Диян Стелиянов Станев, организацията изразява „сериозна загриженост“ относно новите правила и твърди, че те създават предпоставки за ограничаване на права и законни интереси на шофьорите. Според асоциацията е необходимо институциите да гарантират по-голяма прозрачност, правна сигурност и достъпна информация за водачите.

Сред основните искания е създаване на електронна система, която да дава възможност на всеки водач да следи в реално време броя на контролните си точки, наложените санкции и административните производства, които го засягат.

Организацията настоява също за открита среща с отговорните институции, както и за създаване на работна група с участието на експерти, браншови представители и държавни органи, която да анализира действащата уредба и да предложи промени.

В позицията се посочва още, че при липса на диалог асоциацията е готова да предприеме и съдебни действия за оспорване на разпоредби, които според нея са непропорционални или противоречат на принципите на правовата държава.

От организацията подчертават, че ще използват всички законови средства за защита на правата на професионалните водачи и настояват за „отговорно отношение и конкретни действия“ от страна на институциите.

Снимка: архив Под тепето