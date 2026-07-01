От днес започва задължителното имунизиране срещу варицела на децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 г. Това става съгласно промените в Наредбата за имунизациите, а указания вече са изпратени до общопрактикуващите лекари.

Ваксината е безплатна и се поставя на два приема

Имунизацията ще се извършва с жива атенюирана моноваксина по двудозова схема. Първата доза се поставя между 12-ия и 15-ия месец, а втората – през годината, в която детето навършва четири години. Вторият прием ще се прилага само при деца, получили първата доза като част от задължителния имунизационен календар.

От Министерството на здравеопазването вече обявиха, че очакват доставка на 30 000 дози от ваксината, които ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции за разпределение към личните лекари.

Варицелата е силно заразно вирусно заболяване, което се предава по въздушно-капков път и при контакт с течността от кожните обриви. Инкубационният период е между една и три седмици, а заразният период започва още преди появата на първите симптоми и продължава до образуването на корички върху всички обриви.