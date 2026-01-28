Министър Вълчев: Висшето образование в България ще следва нуждите на пазара на труда

Къде ще има увеличен прием в дефицитни професионални направления и защитени специалности с безплатно обучение, съобразени с пазара на труда – ВИДЕО

Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев съобщи, че се увеличава приемът в професионални направления с очакван бъдещ недостиг на кадри, като инженерно-техническите, природо-математическите, аграрните и хуманитарните специалности. Въвеждат се приоритетни направления със стипендии, а студентите в специалности с дефицит ще бъдат освободени от такси.

Сред защитените специалности вече са италианска филология, дирижиране на народни състави, хор, театър и цялото професионално направление „Металургия“. Особено внимание се обръща на медицинските сестри – страната има нужда от три пъти повече завършващи, а премахването на таксите за обучение вече доведе до 36% ръст на приема.

Вълчев подчерта, че целта е приемът и финансирането във висшето образование да се обвържат по-тясно с потребностите на пазара на труда, като част от дългогодишна политика на МОН и Министерския съвет.

Вижте пълното изявление на министъра в оставка в следващото видео.

снимка: стопкадър