Андрей Гюров има готовност да приеме поста на служебен премиер

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви пред журналисти, че е готов да приеме поста на служебен министър-председател. Срещата му с президента Илияна Йотова се състоя днес в 14:30 часа и беше финалът на поредицата консултации за назначаване на служебно правителство.

Управителят на БНБ отказа поста служебен премиер

Преди Гюров трима от водещите банкери в страната отказаха: управителят на БНБ Димитър Радев, подуправителят Петър Чобанов и подуправителят Радослав Миленков мотивираха отказите си с ангажиментите към Еврозоната и несъвместимостта на постовете им с премиерската длъжност.

Президентските срещи продължават: в четвъртък Йотова ще се срещне с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник, а в петък – с ръководството на Сметната палата.

