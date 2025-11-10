Над 400 нови милионери в България за година

Вече са 402-ма за една година. Нови 89 има само за последните три месеца, като броят им общо вече е 2061, а в сметките си имат над 4,9 млрд. лева
Повече българи с над 1 милион на влог в банката, отчете БНБ. В края на септември милионерите у нас са нараснали с 402-ма за една година и с 89 само за три месеца, като броят им общо вече е 2061, а в сметките си имат над 4,9 млрд. лева, съобщи Pariteni.bg.
С 858 за година повече са и депозитите, в които има от 500 000 до 1 млн. лева, а за последните три месеца те са се увеличили с 312, като такива са вече 4433 сметки. Сериозно нарастват и влоговете със суми от 200 000 до 500 000 лева и достигат 31 638, като за година броят им се е увеличил с над 25% или с 6373. Прави впечатление, че нарастват почти всички влогове, с изключение на най-малките – до 1000 лева и от 1000 до 2500 лева, като намалението при тях е минимално – съответно с 2% и 0,7% за една година. До 1000 лева са над 4,634 млн. депозита, а до 2500 – над 966 хил. влога.
Данните потвърждават тенденцията за внасяне на парите в брой в банките, за да бъдат обменени автоматично в евро на 1 януари догодина, когато страната ни официално ще приеме единната европейска валута.
Фирмите също увеличават парите си на депозит в банките, като при тези над 1 млн. лева ръстът за година е с 1024 броя, и те достигат 7460 броя. При фирмите увеличение има при всички видове депозити, както при големите, така и при малките суми.
С 63% са повишават за година кредитните милионери у нас, като такива заеми са изтеглили 472 домакинства или със 183 повече за една година. Близо 70 на сто пък повече за година са заемите на домакинствата в размер от 500 000 до 1 млн. лева, като такива са 4504 кредита. Това са заеми, които се теглят най-често за покупка на имот или луксозен автомобил. Намаляват обаче дребните потребителски кредити, с които обикновено се покриват комунални сметки.
Общо депозитите на Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства към края на третото тримесечие на 2025 г. нараства на годишна база с 1,4%, а общият им размер – с 13,2%.
Бизнесът държи в банките 659 хил. депозити, като се отчита ръст от 4.6% спрямо края на същия месец на 2024 г. В края на третото тримесечие на 2025 г. размерът на тези депозити е 51,123 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 12,9%. Спрямо края на юни 2025 г. броят им се увеличава с 0,7%, а размерът им – с 8,9%.
Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (25,2%), Преработваща промишленост (13,4%) и Строителство (9,3%).
Към края на септември 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 60.9%.
Броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9,037 млн., като нараства на годишна база с 1,2%. Размерът на тези депозити в края на септември 2025 г. нараства на годишна база с 13,1% и достига 96,272 млрд. лева. В края на септември 2025 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0,2%, а размерът им – с 3,4%.
Към края на септември 2025 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19,5%.
Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2025 г. нараства с 1,4% на годишна база, а общият им размер – с 14.9%.
Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2025 година са 159 хил. броя, като нарастват с 8,7% на годишна база, съобщава vesti.bg. Размерът на тези кредити е 51,794 млрд. лева, като се отчита увеличение с 9,4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0,8%, а размерът им – с 1,9%.Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26,1%), Преработваща промишленост (21%) и Операции с недвижими имоти (11,7%).
Към края на септември 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 76,1%.
Броят на кредитите на сектор Домакинства нараства на годишна база с 1%, като достига 2,897 милиона. Размерът им нараства на годишна база с 20,9%, като достига 53,675 млрд. лева. В края на септември 2025 г. в сравнение с края на юни 2025 г. броят на тези кредити нараства с 0,3%, а размерът им се увеличава с 5,2%.
Към края на септември 2025 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27,7%.
352 коментари
