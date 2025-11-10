График за почистване на дъждоприемни шахти от 10 до 14 ноември

За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:

На 10 ноември (понеделник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе, ул. „Васил Левски“;

На 11 ноември (вторник): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул.“Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/;

На 12 ноември (сряда): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул.“Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел „Родопи“;

На 13 ноември (четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“;

На 14 ноември (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „Д.Талев“, ул. „Даме Груев“.