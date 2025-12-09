Вече има българска алтернатива на Google

Създателите на Spravka.io са събрали надеждни и проверени сайтове от над 50 сфери на живота на едно място и улеснява ежедневното търсене на информация

Търсенето в интернет вече може да бъде бързо и удобно за хората в България. Spravka.io събира проверени и актуални сайтове от над 50 сфери на живота – от образование и здраве до култура и бизнес – на едно място.

„Искахме да създадем платформа, която спестява време и усилия на хората, без да има реклами или спонсорирани линкове. Всичко се проверява ежедневно, за да гарантираме надеждна информация,“ казват създателите на сайта.

Проектът е изцяло доброволчески, платформата е интуитивна и адаптивна за всяко устройство. Дори специалната категория „Настроение“ предлага малки радости – като класическа музика, докато търсите информация.

Вместо да губите време с безкрайни резултати от търсене, spravka.io ви позволява да намерите всичко, от което имате нужда, за секунди, твърдят създателите на търсачката.