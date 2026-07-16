България трябва спешно да приеме анти-SLAPP законодателство

Българската анти-SLAPP коалиция, обединяваща над 10 организации, юристи и медийни експерти, призовава Министерството на правосъдието, както и Министерския съвет, да предприемат спешно необхoдимите законови стъпки за внасяне в Народното събрание на готовия проект за транспониране на Директивата на ЕС за защита от стратегически съдебни дела срещу общественото участие, по-известни като SLAPPs, или “дела шамари” (Директива (ЕС) 2024/1069). В сряда Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България и още 13 европейски държави, които не са превели законодателството си в синхрон с европейското, за което имаха краен срок до 7 май 2026 г.

След изпратеното уведомително писмо, България има два месеца да отговори и да уведоми Комисията за пълните мерки за транспониране. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирано становище, поясняват от европейската институция.

Припомняме, че още на 16 април т.г. служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов публикува за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс /ЗИД на ГПК/, транспониращ анти-SLAPP директивата. Предложеният законопроект е резултат от дългогодишни усилия на гражданския сектор, експерти и представители на правната общност и е разработван в рамките на поне три правителства.

След изтичане на периода за обществено обсъждане, Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) и Програма достъп до информация (ПДИ), които координират националната анти-SLAPP коалиция, призоваха новия кабинет да приеме проекта без отлагане и да го внесе в Народното събрание в максимално кратки срокове.

Това обаче не се случи, въпреки че общественото обсъждане приключи още на 18 май 2026 г., в резултат на което страната ни се оказва с образувана наказателна процедура за законодателство, чието навременно транспониране е въпрос единствено и само на политическа воля, след като цялата експертна работа на практика е приключена преди месеци.

Както подчертаваме и в становището ни по предложения законопроект, обаче, въвеждането в нашата действителност на изискванията на Директивата срещу „делата шамари“ е не просто формално задължение, изпълнението на което не може да се поставя под въпрос, но и цивилизационна стъпка в посока укрепване основните принципи на демокрацията и спиране на атаките срещу свободата на словото и публичното участие в процесите на вземане на решения.

В последните години в България се наблюдава тревожна тенденция към увеличаване на подобни дела, включително искове за стотици хиляди евро, обезпечителни мерки и продължителни съдебни производства срещу медии, журналисти и активисти. Сред засегнатите са независими издания и журналисти от „Медияпул“, BIRD, „Биволъ“, „Капитал“, “Сега” и други медии. Тези дела имат ясно изразен смразяващ ефект върху свободата на словото и обществения дебат.

Макар проектът да не решава всички възможни форми на злоупотреба със съдебни процедури, той представлява ключова първа крачка към ограничаване на натиска срещу журналисти, медии и граждански активисти в България. Ето защо, за пореден път призоваваме за бързо внасяне на предложения проект на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс в Народното събрание.

По инициатива на АЕЖ се създаде и фонд за подкрепа на журналисти (фонд „Цензуриран“ – фонд за правна помощ на журналисти и активисти под натиск), който набира дарения от гражданите. Можете да подкрепите фонда с дарение.﻿

Българската анти-SLAPP коалиция е част от CASE – Коалицията срещу SLAPP делата в Европа, която има ключов принос за приемането на специално европейско законодателство срещу делата-шамари. В националната група членуват АЕЖ-България, ПДИ, Фондация “Антикорупционен фонд”, Българска фондация “Биоразнообразие”, ЛГБТИ организация “Действие”, Българския център за нестопанско право (БЦНП), фондация Български адвокати за човека, медийни и правни експерти.