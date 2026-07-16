ПБ предлага общи обществени поръчки за лекарства

Парламентарната група на „Прогресивна България“ внесе в Народното събрание пакет от законодателни промени, с които цели да ограничи разликите в цените на лекарствата, закупувани с публични средства, и да засили контрола върху обществените поръчки в здравния сектор.

Предложенията засягат Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Основната идея е всички лечебни заведения, независимо дали са държавни, общински или частни, да бъдат поставени при еднакви правила, когато купуват лекарства, медицински изделия и оборудване, финансирани с публичен ресурс.

Според вносителите в момента частните болници не са длъжни да провеждат обществени поръчки, което води до ситуации, при които едни и същи медикаменти се закупуват на различни цени в отделните лечебни заведения.

Друга от предложените промени предвижда лекарствата, за които липсва терапевтична алтернатива, да се доставят чрез централизирани обществени поръчки, организирани от централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Според авторите на законопроекта това ще позволи договарянето на единни цени на национално ниво и ще намали разходите на публичните фондове.

От „Прогресивна България“ смятат, че централизираният модел ще осигури по-голяма прозрачност при разходването на средствата и ще ограничи възможностите за необосновано високи цени на едни и същи лекарствени продукти.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев посочи, че в момента има случаи, при които идентични медикаменти се купуват на многократно различни цени в различни болници. По думите му именно подобни практики водят до неефективно изразходване на публичния ресурс, а предложените законови промени целят да сложат край на тях.