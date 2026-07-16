Започна делото за смъртта на двете българчета в Кипър

Съдебният процес по трагичния случай с двете български деца, загинали в Кипър в края на юни, официално започна. Първото заседание се проведе в британската база Декелия, като заради спецификата на производството съдия от Върховния съд на Великобритания участва чрез видеоконферентна връзка.

Пред съда се яви 30-годишният баща на момчетата, срещу когото в началото на юли бяха повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на небрежност.

По време на заседанието е било обсъдено и искането на защитата мъжът да получи разрешение да пътува до България, за да присъства на погребението на децата. Магистратите ще се произнесат по молбата на следващото заседание, насрочено за 30 юли.

Съдът вече е определил и дата за разглеждане на делото по същество. На 22 септември обвиняемият трябва да заяви дали приема или оспорва повдигнатото му обвинение.

Двете момчета на 8 и 10 години бяха открити безжизнени на 28 юни в заключен автомобил. Според разследващите те са останали в колата повече от три часа при изключително високи температури, докато баща им и неговата партньорка били на работа.

В хода на разследването полицията е събрала множество доказателства, включително записи от охранителни камери, техническа експертиза на автомобила, свидетелски показания и резултатите от съдебномедицинските експертизи. Случаят предизвика широк обществен отзвук както в Кипър, така и в България.