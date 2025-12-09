Съвети за безопасност при масови протести

В навечерието на протеста на 10 декември екипи на ResQcare – Обучения по първа помощ и реакция при бедствия, Аварийно Спасяване, доброволци от НАДРБ и Съюза на парамедиците събраха и публикуваха кратки насоки за безопасност.

Тъй като получаваме множество запитвания, споделяме кратки насоки и информация как да се предпазим, или помогнем на пострадал при контакт със сълзотворен газ или лютив спрей по време на протест. Както и какво да правим при ситуации с бомбички и димки, разказват българските доброволни формирования.

„Безопасността и здравето са ключови. Избягвайте рискови ситуации и провокации“, коментира пред репортера на Под тепето Георги Влайков от ResQcare.

При газ или лютив спрей

Излезте от зоната и се придвижете към по-високо място.

Дишайте равномерно; не бягайте, за да не поемете повече химикал.

При дразнене в очите изплакнете със студена вода 10–15 минути.

Не докосвайте лицето си и не опитвайте да местите газови гранати.

Помагайте на пострадали само ако вашата безопасност е гарантирана.

При бомбички и димки

Бомбичка: поставете ръце пред лицето и се обърнете с гръб; не пипайте и не ритайте .

. Димка: отдалечете се и сигнализирайте на отговорник; използвайте огнеопорни ръкавици и я поставете в съд с вода.

Помагайте на хората да се отдалечат от задимената зона и бъдете внимателни за паднали лица.

Лична защита и подготовка

Маска, шал или бандана, защитни очила, нитрилни ръкавици.

Дрехи от промазани материи, вода, лекарства и медицинска информация.

След прибирането: обувките извън дома, дрехите на проветриво място и студен душ.

Екипите ще бъдат на протестите в Пловдив и София, готови да окажат първа помощ. Припомняме, че Пловдив отново излиза на масов протест срещу властта. „Ела отново. Ела културно“, призовават организаторите. Събитието е в сряда от 18ч. на площад Съединение и ще завърши с шествие до панаира.

Доброволците напомнят:

„При масови събития безопасността е приоритет. Избягвайте провокации и насилие.“

Още по темата вижте в статията Снимка на деня: Сляп писател докосва шлема на полицай по време на мирния протест в Пловдив.