„Бизнесът за Пловдив“ с писмо до институциите по казуса „Хуан Перера“

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ изпрати писмо-становище до компетентните държавни институции във връзка със случай на ускорено административно обслужване при издаване на виза тип D и разрешение за работа за гражданин на трета държава. Становището поставя въпроси за равнопоставеността на бизнеса, прилагането на закона и последиците за реалната икономика в България.

Писмото е отправено до министрите в оставка Даниел Митов, Георг Георгиев, Борислав Гуцанов и до Деньо  Денев, председател Държавна агенция „Национална сигурност“. Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Перера, който получи работна виза в рамките на един работен ден, за да започне да играе за Левски. Според Сдружението в случая се пораждат съмнения за преднамерената държавна помощ по отношение на столичния клуб, докато работодатели чакат с месеци, за да получат разрешение за сключване на трудови договори с работници от трети страни.

Представяме цялото писмо-становище на Сдружението, без редакторски намеси:

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“, представляващо десетки водещи компании от реалната икономика, изразява своето категорично възмущение от пореден публичен пример за двойни стандарти и избирателно прилагане на закона от страна на българската държавна администрация.

Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Перера – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил:

  • виза тип D;
  • право на работа;
  • всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.

Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни:

Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че:

  • стандартната процедура трае месеци;
  • изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове;

Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с:

  • натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП;
  • хронични финансови затруднения;

На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

В същото време – реалният бизнес

Докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България:

  • плаща милиони левове данъци и осигуровки;
  • е изряден работодател;
  • създава работни места;
  • инвестира дългосрочно и устойчиво,

и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.

В резултат на тези забавяния:

  • производствени линии спират;
  • договори се губят;
  • инвеститори се отказват;
  • България губи конкурентоспособност.

Това не е административен проблем. Това е институционален избор.

Когато:

  • за едни процедурите се ускоряват извънредно;
  • за други се бавят умишлено;
  • а правилата се прилагат избирателно,

това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля.

В конкретния случай виждаме форма на пряка държавна помощ, предоставена чрез административно обслужване, която:

  • нарушава принципа на равнопоставеност;
  • поставя коректния бизнес в неравностойно положение;
  • подкопава доверието в държавните институции.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ настоява за:

  1. Незабавна проверка, която да установи:
  • кой е разпоредил и ускорил съответните процедури;
  • по какъв ред и с какви мотиви това е било извършено.
  • Писмена обосновка, включваща:
  • защо стандартните законови срокове не са били приложени;
  • защо работодател с публично известни задължения е бил третиран приоритетно.
  • Ясни и публични правила, които:
  • да се прилагат еднакво спрямо всички работодатели;
  • да не зависят от име, влияние или институционален „чадър“.

Българският бизнес не иска привилегии. Той иска справедливост, предвидимост и еднакви правила за всички. Защото държава, която обслужва избирателно, не е партньор на бизнеса – тя е пречка за неговото развитие.

С уважение,

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“

