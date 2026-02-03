Още бетон: Пловдив първенец по строителни разрешения

Област Пловдив е на първо място в страната по брой издадени разрешителни за строеж през последното тримесечие на 2025 г., показват данни на Националния статистически институт. В региона са издадени общо 465 разрешителни – значително повече от тези в София-град, които са 299.

След Пловдив и столицата се нареждат София област с 267 разрешителни, Варна с 192 и Бургас със 166.

Данните показват, че Пловдив е и сред най-активните региони по започнато ново строителство. През отчетния период в областта е стартирало изграждането на 402 жилищни и 90 други сгради – най-голям брой в страната. За сравнение, в София-град са започнати 194 жилищни сгради, а в София област – 176.

Регионът е лидер и по броя на планираните нови жилища – общо 4452, като изпреварва София-град (3864), Варна (2414) и Бургас (1322).

Общо за страната през последното тримесечие на 2025 г. са издадени разрешителни за строеж на 2425 сгради с над 15 600 жилища и близо 1,8 млн. кв. м разгъната застроена площ, сочи статистиката на НСИ.