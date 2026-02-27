Пловдив отбеляза Международния ден на хората с редки болести

За поредна година Община Пловдив се включи в отбелязването на Международния ден на хората с редки болести, изразявайки своята съпричастност и подкрепа към засегнатите от редки диагнози и техните семейства.

В инициативата участие взе заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов, който подкрепи събитието и приветства присъстващите. По традиция учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и техните преподаватели се събраха пред сградата на Община Пловдив, където заедно пуснаха стотици разноцветни балони в небето като символ на надеждата и солидарността с хората, живеещи с редки заболявания. Тази година акцент в проявата бяха и шарените ръкавици, които възпитаниците на гимназията носеха в допълнение към балоните.

„Благодаря на учениците от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника за тяхната ангажираност и за това, че всяка година ни напомнят колко е важно да бъдем единни и подкрепящи всички, които се изправят пред ежедневни предизвикателства. Благодаря и на ръководството на училището, че възпитава у младите хора съпричастност и емпатия – ценности, които изграждат по-солидарно и по-човечно общество“, заяви Николай Бухалов.

На събитието присъстваха още директорът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, представители на Медицински университет – Пловдив, както и на Национален алианс на хората с редки болести, който е организатор на ежегодната инициатива.