Send an email

Follow on X

Прочутите интерпретатори на предкласична музика Алексис Косенко – траверсо флейта (Франция), Зефира Вълова – цигулка, Румяна Костова – сопран и Николай Стойков – чембало ще демонстрират своето майсторство на 18 юни в Малката раннохристиянска базилика от 18.30 ч. Ще прозвучат творби от Жан-Мари Льоклер, Луи-Никола Клерамбо, Панкрас Роайе, Жозеф Боден дьо Боамортие, Жан-Филип Рамо, Пиетро Локатели, Карл Филип Емануел Бах, Георг Фридрих Хендел.

МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо. Билети за концертите – онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите. Пълна програма в уебсайта на фестивала: www.musicartissimo.com.

Алексис Косенко, роден в Ница през 1977, е артист с широко амплоа и днес се изявява изключително успешно както като диригент, така и като соло флейтист. Завършил Парижката консерватория в класа на Ален Марион и лауреат на конкурса „Рампал“ през 2000, той е експерт във всички исторически форми на своя инструмент: свири както на модерна флейта, така и на барокови, класически и романтични флейти, също и на блокфлейта. Изявява се като солист с Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Стокхолмската филхармония, Concerto Copenhagen, Ensemble Matheus, Philharmonie der Nationen, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Stradivaria, Barokksolistene, B’Rock, Le Cercle de l’Harmonie, La Chambre Philharmonique, Modo Antiquo, Le Concert Lorrain, Holland Baroque Society, Helsinki Baroque Orchestra, Ensemble Resonanz, Gli Angeli, в репертоар, вариращ от Вивалди до Хачатурян. Косенко се е представял в Берлинската, Варшавската и Стокхолмската филхармония, в залата „Уигмор“ и „Роял Албърт Хол“ в Лондон, в Моцартеума в Залцбург, в театър „Шанз-Елизе“ и зала „Гаво“ в Париж, в „Тон Хале“ в Цюрих, в Концертгебау в Брюж и Амстердам, както и в Кралската опера в Копенхаген. Той е бил и първи флейтист в „Ла Шамбр Филхармоник“ (диригент: Еманюел Кривин) и в оркестъра „Шанз-Елизе“ (диригент: Филип Херевеге). Като солист е записал и шестте концерта от К.Ф.Е. Бах, концерти от Моцарт, Телеман, Вивалди, Тартини, Хайдн, Нилсен и др. В камерната музика трябва да споменем пълния комплект „Парижки квартети“ на Телеман, „Карнавалът на животните“, „Ундина“ (произведения на Райнеке и Андерсен с пианиста Василис Варваресос); „Soir Païen“ – диск с импресионистични мелодии за глас, флейта и пиано (Дебюси, Равел, Кьоклин, Капле, Ибер, Русел) с Анна Райнхолд, Сабин Девийе и Еманюел Оливие (Aparté) и мн.др. Като диригент Алексис Косенко е канен да ръководи множество ансамбли, както модерни, така и специализирани в старинна музика: European Baroque Orchestra, B’Rock, Le Concert d’Astrée, Holland Baroque, Arte dei Suonatori, {oh!} Orkiestra Historyczna, Sinfonia Iuventus, Concerto Copenhagen, Ensemble Resonanz, Ensemble Arion, Helsinki Baroque Orchestra, JOA, Oldenburg Staadtstheaterorchester, както и Les Ambassadeurs, на които е основател и главен диригент. Опитът му в особено широк репертоар сочи, че той се чувства еднакво добре както в симфоничния репертоар: Моцарт, Бетовен, Менделсон, Райнеке, Брамс и др.; така и в операта: „Феята кралица“ от Пърсел, „Атис“ от Люли, „Тамерлан“ от Хендел, „Сватбата на Фигаро“ и „Така правят всички“ от Моцарт, „Етоал“ от Шабрие и „Отвличането на Лукреция“ от Бритън. Член на Почетния комитет на Société Jean-Philippe Rameau, той е известен с работата си върху този композитор, дирижирайки „Achante et Céphise“, „Zoroastre“ (всеки от които печели наградата „Diapason d’Or“), „Platée“, „Les Paladins“, „Les Boréades“ и „Anacréon“. След смъртта на Жан-Клод Малгоар, Алексис Косенко е назначен за музикален директор на „La Grande Écurie“ и „La Chambre du Roy“, чиято съдба той решава да обедини с тази на „Les Ambassadeurs“, за да създаде богати и амбициозни музикални проекти, от „Monteverdi“ до „Schönberg“.

Зефира Вълова е сред водещите български изпълнители на барокова цигулка с международна концерта дейност. След завършване на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класовете на проф. Йосиф Радионов и Стойка Миланова, се насочва към исторически информираното изпълнение на бароков, класически и романтичен репертоар. През 2011 завършва Амстердамската Кралска консерватория при Луси ван Даел, един от пионерите в сферата на старинната музика, където обхваща репертоар от ранния италиански барок до творбите на Бетовен и Шуберт. Концертната дейност на Зефира Вълова като концертмайстор е свързана с Камерен оркестър „Орфей“ (от 2001 до 2003), Оркестър на Класик ФМ радио (от 2003 до 2008), Фестивален оркестър София (2007-2008). Като член и концертмайстор на Бароковия оркестър на Европейския съюз от 2008 си партнира с най-големите имена на бароковата сцена, като Ларс Улрих Мортенсен, Рой Гудман, Тон Коопман, Енрико Онофри и др. в концертни турнета из цяла Европа. От 2011 до 2015 концертира активно като солист и концертмайстор с Les Ambassadeurs – международен оркестър с диригент Алекси Косенко (Франция). За компактдиска им с концерти от Антонио Вивалди критиката е единодушна: „Зефира Вълова свири убедително, красноречиво и с благородство, а орнаментите са изваяни с извънредна лекота”. От 2016 е концертмайстор, а често и диригент на оркестър Il Pomo D’ Oro (Италия), с който свири в най-престижните световни зали съвместно с Максим Емеляничев – диригент и чембало, Джойс Ди Донато – мецосопран, Франко Фаджоли – контратенор, Якуб Юзеф Орлински – контратенор, Едгар Моро – виолончело, и редица други. Зефира Вълова е гост-солист и концертмайстор на Хелзинкски бароков оркестър с диригент Аапо Хакинен. От 2016 до 2019 дирижира Софийска филхармония в концертите: „Коледни кончерти гроси“, „Вивалди – con molti strumenti“, „Бах и Телеман – цигулкови концерти“, „Наследството на Вивалди – жени композитори“ и „Концерти от Дармщат“. През 2017 получава наградата на Алегро Виваче „Музикант на годината 2017“ за активна творческа дейност. От 2007 инициира и провежда първия по рода си в България ежегоден фестивал „Изкуството на барока“, който от 2009 е част от Столичния културен календар. Поощрява интереса на българските изпълнители, като ги включва в състава на създадения и ръководен от нея Фестивален ансамбъл. Изпълнява премиерно за България десетки творби от 17-18 век. Организира майсторски класове на международно признати изпълнители. Провежда редица образователни концерти за деца в училищна възраст. Създава нова дисциплина в инструменталния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – Старинна камерна музика. Зефира Вълова е свирила с редица оркестри за исторически информирано изпълнение на престижни фестивали в Европа и България. Записва компактдискове за десетки компании като камерен изпълнител, солист, концертмайстор и диригент. Реализира записи за БНТ, БНР, Полското радио, Mezzo tv, Arte tv, TV 1 и др. От 2011 свири на цигулка от Лоренцо и Томазо Каркаси, Флоренция 1760 г., предоставена й от фондация Jumpstart Jr.

Румяна Костова успешно завършва следдипломна квалификация през 2023 като стипендиант на Академия „Борис Христов” в Рим. В периода 2021 – 2022 специализира в оперното студио към Театро Комунале в Болоня, Италия. През 2021 се дипломира в департамента за Старинна музика в Кралската музикална консерватория в Хага, Нидерландия с най-високата степен за отличие, след като преди това се е обучавала в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София и в НУМСИ „Христина Морфова” в Стара Загора. Младата певица учи оперно пеене при Дарина Такова, а част от менторите й в бароковата музика са Рита Дамс, Тинеке Щеенбринк, Майкъл Чанс, Франческа Аспромонте. Изявява се в музикално-сценични проекти в България, реализирани със Софийска филхармония, Държавна опера Стара Загора, Държавна опера Варна, на фестивалите „Мартенски музикални дни” в Русе, „Изкуството на Барока” и др. Взема участие в майсторските класове на Дарина Такова, Деда Кристина Колонна, Райна Кабаиванска, Лучана Д’Интино, Елеонора Пачети. Сценичният й дебют е в ролята на Ивет в операта „Лястовичката” на Дж. Пучини на сцената на Държавна опера Стара Загора през 2015, а през 2018 дебютира в Бургаската опера в ролята на Сузана от „Сватбата на Фигаро” на В. А. Моцарт. По време на следването си в Кралската консерватория в Хага певицата участва в сценични продукции, сред които са оперите „Ацис“ (Люли), „Дон Жуан“ и „Идоменей“ (Моцарт), „Кралицата на феите“ (Пърсел), „Въртенето на винта“ (Бритън), както и в много концерти. През юни 2022 на оперния фестивал в Бреша тя дебютира в ролята на Евридика в концертното изпълнение на „Орфей и Евридика” на Глук. Румяна Костова участва и в два вокално-инструментални ансамбъла, фокусирани върху интерпретацията на музиката от Ренесанса и Барока: Dai monti verdi (София) и Le Bizzarrie Poetiche (Хага).

Срещата на Николай Стойков с първата му учителка по пиано, Теодора Шипковенска, става определяща за избора му да посвети живота си на музиката. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в класа по флейта на Мила Павлова, а след това и Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ при проф. Лидия Ошавкова. В периода 2010 – 2017 той продължава музикалното си образование във Франция. Първо в Консерваторията в Страсбург в класа по флейта на Сандрин Франсоа, а след това – в Париж, където в продължение на три години специализира със световноизвестния флейтист Патрик Галоа и учи клавесин при френските клавесинисти Жоел Понте и Виолен Кошар.

Николай има разнообразни концертни изяви със солови и камерни рецитали, както и участия във фестивалите „ppIANISSIMO“, „Нова българска музика“, „Изкуството на Барока“, „Моцартови празници – Правец“ и др. Редовен гост във фестивала „Изкуството на Барока“, заедно с цигуларката Зефира Вълова осъществяват множество съвместни концерти, сред които „Шедьоври на късния барок“, представящ неизпълнявани творби от анонимни композитори и Карл Готфрид Гайлфус, както и „Между лъка и рапирата“, посветен на творчеството на Жозеф Болон Шевалие дьо Сен Жорж. Като камерен музикант Николай си е партнирал с Ева Зайчик (мецосопрано), Мария Радоева (сопрано), Алекси Косенко (траверсо), Кристоф Коан (виола да гамба), Ина Кънчева (сопрано), Алон Сариел (мандолина), ансамбъла за старинна музика DAI MONTI VERDI и др. Николай Стойков се изявява също така в чужбина, като през 2019 осъществява рецитал с Огъста МакКей Лодж (цигулка) в Париж. Пред българска публика той представя творчеството за клавесин на френски композитори чрез програмите „Музика от Версайския дворец“, част от „Нощ на музеите“ през 2016, както и с рецитала „Френският клавесин“ през 2018 г. по покана на Френския институт в София. Отвъд старинната музика от 2005 насам Николай Стойков свири на флейта в дуо с пианистката Маргарита Илиева. По покана на фестивала „ppIANISSIMO“, осъществяват проекта „BJORK Alternative“, заедно с оперното сопрано Мила Михова. Капсулна версия на този проект е представена и на живо по френското национално радио с концерт, излъчван от Théâtre de l’Alliance Française в Париж. През 2019 дуото участва и във фестивала „Моцартови празници” в Правец с виртуозна програма от рядко изпълнявани оперни и камерни арии.