Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ представя на 9 октомври от 18,30 часа пред публиката в Града под тепетата едно много оригинално събитие, посветено на голямата фигура в музикалния живот на ХХ-ти век – композитора Курт Вайл: „Музикалното пътешествие на Курт Вайл от Берлин до Бродуей“, с участието на възхитителното австрийско мецосопрано Керстин Турнхайм и ярката пианистка Катя Борисова – и двете изпълнителки от години са част от прочутия Моцартеум в Залцбург.

Керстин Турнхайм (Австрия) изпълнява обширен мецосопранов и сопранов репертоар. Изявява се в музикалния театър, на концертния подиум, в различни жанрове, както като солистка, така и в камерни музикални ансамбли. Тя преподава пеене в университета Моцартеум Залцбург от 2018 г.

Нейното артистично образование включва вокално обучение в Университета Моцартеум Залцбург и при Хелена Лазарска във Виена, множество майсторски класове, както и обучение по флейта в Университета Моцартеум Залцбург. В допълнение, тя е получила отлично обучение по вокална и музикална педагогика и по Estill Voice Training.

Керстин Турнхайм има активна кариера в музикалния театър в Германия и Австрия, в Musiktheater Linz, Opera Graz, Theater an der Rott Eggenfelden, Herbstagen Blindenmarkt. Изявява се с Bruckner Orchestra Linz, Mozarteum Orchestra Salzburg, Залцбургското Бахово дружество, Филхармоничния оркестър Краков, Hyperion Ensemble и други. Авсрийската певица участва в множество крос-жанрови проекти, премиери, рецитали и изпълнения на музикални фестивали и концертни и оперни театри в цяла Европа. Има редица радио и телевизионни записи.

Катя Борисова е дългогодишен пианист-корепетитор първо в НМА, а след това в различни театри и фестивали в Австрия и Германия. Завършила е Софийската консерватория при проф. Обретенов и още като студент започва работа във Вокалния факултет. След това заминава първо за театъра в Инсбрук, след това е пианист в Моцартеума в Залцбург. Работи и за Залцбургския фестивал, както и в оперното студио на Баварската опера в Мюнхен.

През дългата си кариера на пианист-корепетитор Катя Борисова работи с едни от най-големите оперни звезди – както българите Гена Димитрова, Маргарита Лилова и Веселина Кацарова, така и със знаменитите Грейс Бъмбри, Рене Флеминг, Анна Нетребко, Рене Папе, Илдар Абдразаков, Йонас Кауфман, Габриеле Шнаут, Адриане Печонка и др.

Катя Борисова е защитила доцентура като корепетитор за оперни постановки.

Курт Вайл (1900–1950) е важна фигура в музикалния живот на ХХ-ти век и един от близките съратници на драматурга Бертолд Брехт. Започнал кариерата си като автор на сложна модернистична музика, той се насочва по-късно към създаване на творби за широката публика и се утвърждава като един от най-популярните творци в Германия. Напуска родината си по време на нацизма, Вайл се установява в САЩ, където се натурализира и пише сценична музика за Бродуей.

Композиторът е роден в гр. Десау в еврейско семейство. На 15-годишна възраст вече проявява творчески способности и неговият баща търси съвет от диригента на Придворния театър в града, Албърт Бинг. Младежът става ученик на Бинг в продължение на няколко години, а по-късно постъпва в Берлинското висше училище за музика, където учи композиция при Енгелберт Хумпердинк. След 1921 г. Вайл изкарва и тригодишен майсторски клас по композиция при Феручо Бузони.

Амбициозният музикант бързо се превръща в активен участник в оживената културна сцена на Берлин. През 1922 г. той се присъединява към групата „Ноември“, формирана от артисти с леви убеждения като Ханс Айслер и Щефан Волпе. Те популяризират музиката на модернизма, създавана от композиторите Албан Берг, Арнолд Шьонберг, Паул Хиндемит, Игор Стравински и Ернст Крженек. Ранните несценични творби на Вайл от този период са експресионистични, експериментални и абстрактни. Производния като Струнен квартет, оп. 8 и Концерт за цигулка и духов оркестър, оп. 12 имат известен успех, но композиторът все повече се насочва към вокалната музика и театъра.

Първото сътрудничество на композитора с прочутия драматург и режисьор Бертолт Брехт е върху сатиричната опера „Възход и падение на град Махагони“, предизвикала скандал на фестивала в Баден-Баден през 1927 г. След това Вайл пише музика по либретото на Брехт на „Опера за три гроша“, съвременен прочит на „Просешка опера“ от ХVІІІ-ти век на Джон Гей, но действието е пренесено в подземния свят на Берлин през 20-те години. Творбата се превръща в хит, който затвърждава позициите на Вайл, като един от най-успешните автори на Ваймарска Германия. Силната музика, синтезираща елементи от джаза, съчетана с цинизма и социалната критика в текста, са феномен в културния живот на Европа между двете световни войни. През следващите години той продължава да жъне успехи, но с настъпването на нацизма натискът върху неговата работа се увеличава. Театралните директори все по-неохотно поставят творбите му, заради еврейския му произход. Поради опасност от арест, през 1933 година Вайл напуска Германия и след известен престой в Париж, се установява в Ню Йорк, където вече има някои контакти с музиканти от Бродуей. През този период композиторът започва сътрудничество с редица американски поети: Максуел Андерсън, Айра Гершуин, Мос Харт, Лангстън Хюз, Алън Джей Лърнър, С. Дж. Перелман и Огдън Неш. В САЩ Курт Вайл създава множество мюзикъли, част от които се нареждат сред най-популярните американски сценични произведения, редом с творбите на Джордж Гершуин и Ървинг Берлин.

Творчеството на Вайл заема специално място в музикалната култура на ХХ-ти век. Някои от мелодиите му се превръщат в джаз стандарти. С умението си да създаде мост между „сериозната” и „леката” музика, той оказа голямо влияние върху академичните композитори и върху цялата европейска и американска песенна култура.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на наградите „Музикален проект на годината“ на Българското Национално радио, награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерство на културата. Осъществява се с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо”.

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Пълната програма на фестивала: www.musicartissimo.com