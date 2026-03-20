Първа пролет идва днес

Настъпва пролетното равноденствие в 16:45 ч., денят започва да нараства, а природата се събужда за нов цикъл

Астрономическата пролет настъпва днес – 20 март, точно в 16:45 часа българско време, когато настъпва пролетно равноденствие. Това е моментът, в който Слънцето пресича небесния екватор и денят и нощта са почти равни по продължителност.

От този момент нататък в Северното полукълбо, включително и в България, дните започват постепенно да стават по-дълги от нощите – процес, който ще продължи до лятното слънцестоене през юни.

Пролетното равноденствие се приема като символично начало на новия природен цикъл – време на събуждане, растеж и обновление. В следващите дни се очаква и постепенно повишаване на температурите.

Още в края на месеца предстои и преминаването към лятно часово време. На 29 март стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред.

В българските традиции Първа пролет е свързана с редица обичаи, насочени към здраве и пречистване. Сред тях са почистването на дома и двора, паленето на огньове за прогонване на злото, както и консумацията на първите зелени растения като коприва и лапад.

Смята се, че около този период се появяват и първите щъркели и лястовици – знак, че зимата окончателно отстъпва място на пролетта.

