Брюксел одобри част от новото плащане по Плана за възстановяване

България е на крачка от ново финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане за плащане. Става дума за средства в размер на 1,1 милиарда евро, които страната може да получи заради изпълнението на по-голямата част от поетите ангажименти.

От Брюксел посочват, че 23 от общо 26 ключови цели и реформи са изпълнени в достатъчна степен. Това позволява процедурата да продължи, макар и не в пълния ѝ обем. За неизпълнените задачи България ще разполага с допълнително време, докато междувременно ще може да получи част от средствата, свързани с вече приключените дейности.

Сред реформите, получили положителна оценка, са мерките срещу корупцията, включително изграждането на независима антикорупционна структура, промените в енергийния сектор, насочени към по-ниски въглеродни емисии, както и подкрепата за домакинства, инвестиращи във фотоволтаични системи и соларни инсталации за топла вода. Отчетен е и напредък в железопътния транспорт чрез нов модел на обществена услуга, който цели по-добро обслужване на пътниците.

Все още обаче има области, в които страната не е изпълнила поетите ангажименти. Забележките на Европейската комисия са свързани с реформи във ВиК сектора, културната политика и обществения транспорт.

Времето за наваксване е ограничено. Механизмът за възстановяване и устойчивост приключва в края на 2026 година, а всички договорени цели трябва да бъдат изпълнени до август догодина. Последните искания за плащане по програмата трябва да бъдат подадени най-късно през септември 2026 г.

Решението на Европейската комисия е важна стъпка към получаването на нов ресурс за страната, но същевременно е и напомняне, че част от реформите все още чакат реално изпълнение.