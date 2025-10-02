Два екипа на ОП „Градини и паркове“ ще дежурят във връзка с лошото време

Според прогнозата за времето през следващите часове на територията на Пловдив се очаква рязко влошаване на метеорологичната обстановка, както и усилване на вятъра.

С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове” ще дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.

От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.

При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив – 032/656 700 или 032/ 624 301 – ОП „Градини и паркове“.