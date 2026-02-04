Fantasy Week+End: Изкуство и технологии за съвременна култура

Пловдив ще се превърне в сцена за иновации с пилотното издание на Fantasy Week+End от 10 до 15 февруари. Фестивалът е динамично разширение на концепцията на „Fantasy – Не-Музеят на Пловдив“ и ще пренесе съвременната култура при хората – в квартали, кафенета и обществени пространства.

Fantasy Week+End ще даде възможност на различни публики да се докоснат до съдържанието на Fantasy Не-Музеят на Пловдив, като нов вид културно изживяване, което да бъде представено в близост до тях – различни квартали, заведения и обществени места.

Fantasy Week+End е мобилен формат, посветен на пресечната точка между изкуството, технологиите и локалната идентичност. Програмата съчетава комикс култура и визуални изкуства с нови технологии като VR, генеративно изкуство, аудиокомикси. Fantasy Week+End е насочен към широка публика – артисти, ученици и студенти, семейства, младежи, туристи и хора с увреждания чрез адаптирано съдържание.

Акценти от програмата:

● Вторник – Неделя, (10-15 февруари), от Площад Централен – Градска игра „Античен Майна Town“, създадена от Вътрешен глас. Изследвайте Пловдив през призмата на градското приключение. Играта ще бъде безплатна по време на събитието, може да се започне по всяко време на деня от уебсайта на организаторите.

● Вторник – Четвъртък, (10-12 февруари), 18:30 ч. Fantasy Не-Музеят на Пловдив.: „Жив карикаТУР“ с театър Хенд в Интерактивно преживяване с ограничен брой места. Вход свободен (следете за предварителна резервация онлайн или на място).

● Сряда (11 февруари), 18:30 ч.: Кафе-книжарница „Доброта“ – четене на авторски комикси на Майна Town с участието на Ателие 47 и изнесени немузейски експонати (селфи стена, музикална инсталация, игра за билети, VR oчила) . Вход свободен.

● Четвъртък (12 февруари), 18:30 ч.: Cool Down (рок бирария за геймъри)– тематичен Comics Quiz и гостуване на Не-музея (селфи стена, музикална инсталация, игра за билети, VR oчила). Куизът е с ограничени места, за записване. Следете социалните мрежи на Cool Down. Вход свободен.

● Петък (13 февруари), 18:30 ч. Fantasy Не-Музеят на Пловдив.: „The Immersive Meet“ – среща и обмен на ноу-хау с пловдивски музеи, в които представители на Епископска Базилика на Филипопол, Музеят на Ютията и Fantasy Не-Музеят на Пловдив, ще разкажат за процеса по създаването на трите пространства. Вход свободен.

● Събота (14 февруари), 12:00 – 15:00 ч. Младежки център Пловдив – „Storytelling дискусия“ и интерактивни занимания, предоставени от Не-музея и клубовете на Младежки център – аниме клуб, литературен клуб и клуб за настолни игри. Вход свободен.

● Събота и Неделя (14–15 февруари), 11:00 – 17:00 , Fantasy Не-Музеят на Пловдив – Zero Waste Cosplay работилница със Занимателна работилница ГУШ. Малките посетители ще бъдат асистирани за създаването на своите костюми и ще имат възможност да се включат в конкурс за награда – безплатен вход за Не-музея. Очакват ги и още изненади на място. Вход свободен.

Зад реализацията на фестивала стои „5 за 4“ ООД – екип с дългогодишен опит в управлението на мащабни културни, социални и спортни проекти. Компанията е позната

със своите иновативни подходи в организирането на изложби, комикс събития и образователни игри.

Финансиране на проект – „Fantasy Week+End“ по проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд „Култура“

За повече информация: Следете уебсайта на Fantasy Не-музеят на Пловдив.