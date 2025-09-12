Млади фотографи от АМТИИ представят изложба в Пловдив

Фотографска изложба на възпитаници на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ ще бъде открита на 12 септември в галерия „Мария Луиза“ в Пловдив.

Експозицията включва творби на млади автори, завършили Академията през различни години, както и на настоящи студенти от магистърските програми във факултет „Изобразителни изкуства“ – специалности „Фотография“ и „Графичен дизайн и фотография“.

„Представяме пред публиката автори с различни творчески търсения и решения, смесвайки разнообразни стилове и идеи“, споделя кураторът на изложбата гл. ас. д-р Соня Станкова.

Сред участниците са Гая Вардева, Георги Дойчев, Георги Луков, Дамян Дечев, Димитър Марков, Ичо Динков, Любен Зехтински, Никол Стойкова, Соня Станкова, Станимир Петков и Яна Ингилизова.