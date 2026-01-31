Парламентът влиза в казуса с мозайките: Къде са парите за поддръжката на Базиликата?

Зам.-председателят на Правната комисия Стою Стоев: Държавата има механизми, но липсва политическа воля

Кметът на Пловдив трябва да даде отговори до 2 февруари дали общината изпълнява поетите ангажименти по поддръжката на обектите и как се разходват целево отпуснатите средства

След като гражданска инициатива и фондация „Споделени наследства“ внесоха предложение за създаване на държавен културен институт за опазване на античните мозайки в Пловдив, темата вече бе в дневния ред на Народното събрание. Предложението беше разгледано в Комисията по култура и медии и в Правната комисия.

Както „Под тепето“ писа, документът е внесен още на 10 октомври 2025 г. и е на бюрото на министъра на културата от 16 октомври. Копие е изпратено и до Посолството на САЩ, Фондация „Америка за България“ и централата на ЮНЕСКО в Париж.

Инициатива за държавен институт по антични мозайки в Пловдив стигна до министъра на културата

Паралелно с това по темата вече бе направено питане по време на парламентарен контрол и се подготвя ново, включително с въпроси за целево отпуснатите средства и незаетите позиции за специалисти към Епископската базилика. По информация на „Под тепето“, зам.-председателят на Правната комисия Стою Стоев е изпратил официални въпроси до кмета на Пловдив Костадин Димитров, свързани с управлението, поддръжката и разходването на средства за Епископската базилика и останалите обекти с антични мозайки.

По темата разговаряхме със зам.-председателя на Правната комисия в Народното събрание Стою Стоев.

– Г-н Стоев, кога парламентът беше официално запознат с инициативата за държавен институт за античните мозайки?

– Около 15 октомври, когато предложението беше разпратено от фондацията и гражданската инициатива до всички институции. Малко по-късно темата влезе в Комисията по култура и медии и се очакваше да стигне и до Правната комисия.

– Каква е позицията на министъра на културата по предложението?

– Поставихме директен въпрос към министъра. По същество той изрази мнение, че не вижда основание за създаване на такъв специализиран институт, тъй като в страната има и други обекти със сходен статут. Това, по мое мнение, не решава реалния проблем с управлението и поддръжката.

– Какъв е реалният проблем в момента с управлението на мозайките в Пловдив?

– Обектите са държавна собственост и с решение на Министерски съвет са предоставени за стопанисване. След това управлението се разпределя между различни структури, което създава размиване на отговорността. На практика мозайките не се поддържат адекватно от години.

– Има ли целево отпуснати средства за тези обекти?

– В държавния бюджет има предвидени средства и позиции за специалисти, включително около 20 щатни бройки към Регионалния Археологически музей, свързани с Епископската базилика и другите обекти. Въпросът е как тези средства реално се разходват и защо на практика не се вижда ефект върху поддръжката.

– Затова ли се подготвят въпроси по линия на парламентарния контрол?

– Да. Ще изискаме конкретна информация как се разходват средствата, дали се изпълняват ангажиментите и защо поддръжката е на това ниво. Държавата има законови механизми за контрол, но очевидно те не се прилагат ефективно.

– Смятате ли, че създаването на специализиран държавен институт би решило проблема?

– Това е един от възможните модели. По-важното е да има яснота кой носи отговорност и да има устойчив механизъм за поддръжка. В момента проблемът не е толкова в липсата на нормативна рамка, а в липсата на политическа воля да се наложи реален контрол.

– Има ли риск този модел на управление да се превърне в лош прецедент и за други културни ценности?

– Да, това е сериозен риск. Ако държавата допуска такъв тип размиване на отговорността, това може да се повтори и с други обекти с национално значение. Затова този случай е показателен.

– Има ли международен интерес по темата?

– Да, включително от страна на Фондация „Америка за България“, която е сред основните донори за реставрацията. Те са изразявали сериозни притеснения от състоянието на мозайките. Освен това през тази година се очаква конференция на ЮНЕСКО, на която България ще представя кандидатурата на пловдивските мозайки. Това прави ситуацията още по-спешна.

– Какво следва оттук нататък?

– Темата ще продължи да се поставя в парламента. Ако има политическа воля от страна на Министерството на културата, могат сравнително бързо да се предприемат конкретни действия за реална поддръжка. В противен случай ще продължим да губим безценно културно наследство.

– Изпратили сте и официални въпроси до кмета на Пловдив. Какъв е срокът за отговор?

– Да, изпратили сме официални въпроси и очакваме писмен отговор. Срокът за отговор е до 2 февруари. Въпросите са свързани с управлението, поддръжката и разходването на средства за Епископската базилика и другите обекти с антични мозайки в Пловдив.