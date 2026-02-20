„Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“ гостува в Пловдив

Съвременно европейско изкуство, вдъхновено от „Приключенията на Пинокио“ на Карло Колоди, ще бъде представено пред пловдивската публика чрез изложбата и сценичния проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“. Инициативата съчетава визуално изкуство и театър в общ размисъл за истината, избора и човешкото израстване.

Изложбата включва 21 графични произведения и скулптура на съвременния италиански художник Франческо Де Франческо. В неговия прочит Пинокио се превръща в символ на пътя от илюзията към истината и от импулсивното действие към осъзнатия избор. Творбите интерпретират класическия текст на Колоди чрез минималистичен графичен език и философски внушения.

Куратор на българската реализация е Арлин Каспарян, а гост-куратор от Италия – Антонино Дзумбо.

Проектът включва и театралната миниатюра „Диалог между Пинокио и Джепето /Татко Карло/“ с участието на Кирил Ефремов и Асен Лозанов. Режисьор и сценарист е Богдан Петканин, музиката е на Георги Гарчов, а сценографията – на Жанета Иванова.

Организатор на проекта е Асоциация „Докосни дъгата“. В Пловдив инициативата се реализира с партньорството на Италиански културен институт – София, Посолство на Италия в България, Почетно консулство на Италия в Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Фондация MUDIMA и с домакинството на Общински съвет Пловдив.

Изложбата ще бъде открита на 23 февруари от 16:30 часа в сградата на Общински съвет Пловдив на ул. „Авксентий Велешки“ №20. Експозицията ще може да бъде разгледана до 1 март 2026 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по схема за безвъзмездна помощ на Национален фонд „Култура“ за представяне на съвременни европейски продукции в сектора на културните и творческите индустрии.

„Истини и въображения“ превръща добре познатата приказка за дървеното момче в съвременна художествена метафора – за израстването, отговорността и търсенето на собствената истина.