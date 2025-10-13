Нов графит в Капана

Нов рекламен уличен стенопис завършват в Квартала на творческите индустрии, видя репортер на Под тепето. Кой е спонсорът този път?

Капана както винаги дава сцена на мащабно улично изкуство, но то отново е с комерсиален привкус. На една от фасадите в артистичния квартал се появи нов, пъстър графит, посветен на третата компания за доставки – Wolt, която преди месец стъпи официално на пазара в Пловдив.

Изрисуваният калканът, намиращ се на една от калдъръмените улици в сърцето на квартала, вече привлича погледите с цветна композиция, в която анимирани персонажи, храна и логото на бранда се преплитат в характерния за уличното изкуство комиксов стил.

Според очевидци, стенописът е изрисуван през последните дни с помощта на подемна платформа, а проектът е част от рекламна кампания, която активно залага на визуалната комуникация в градска среда.

Тенденцията рекламата да си „вземе на заем“ езика на графити културата в Капана продължава. След кампании на различни марки напитки, телефони и онлайн услуги през последните години, все по-често артистичните фасади в квартала се превръщат в платна за корпоративни послания.

Новите графити в квартал Капана

Докато някои жители и посетители приветстват новите цветове и енергия, други поставят под въпрос доколко подобни стенописи запазват духа на Капана като място за свободно улично изкуство.

Снимка: Антон Савов