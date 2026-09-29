МБАЛ „Свети Георги“ с първа по рода си комбинирана роботизирана операция

Мултидисциплинарен екип от хирурзи и уролози отстрани два синхронни първични тумора в рамките на една оперативна сесия

Мултидисциплинарен екип от УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив извърши комбинирана робот-асистирана операция при пациент с два синхронни първични тумора – на стомаха и на бъбрека. В рамките на една оперативна сесия и под една обща анестезия бяха осъществени последователно две сложни онкологични интервенции с обща продължителност 4 часа.

Операцията обединява експертизата на специалисти от Втора клиника по хирургия и Клиниката по урология към УМБАЛ „Свети Георги“. Робот-асистираната субтотална гастректомия е извършена от доц. Петър Учиков, д-р Неджат Али и д-р Никола Ванков от Втора клиника по хирургия. Вторият етап – робот-асистирана парциална нефректомия – е осъществен от проф. Маджид Кадим, доц. Атанас Иванов и доц. Петър Антонов от Клиниката по урология.

И двете интервенции са извършени с роботизираната хирургична система Versius, с която лечебното заведение работи в специално изградена високотехнологична роботизирана зала. След извършено хистологично изследване е потвърдено наличието на два отделни първични тумора, а не разпространение на едно злокачествено заболяване към друг орган. Едновременното наличие на първичен карцином на стомаха и бъбречноклетъчен карцином се среща рядко в клиничната практика. Още по-необичайно е двата тумора да бъдат лекувани в рамките на една оперативна сесия чрез изцяло робот-асистиран подход.

Избраният подход позволи на медицинските екипи да осъществят хирургичното лечение на двете онкологични заболявания в рамките на един минимално инвазивен оперативен и възстановителен период. За успешното провеждане на операцията беше необходима перфектно синхронизирана работа между хирургичния, урологичния, анестезиологичния и операционния екип.

Следоперативният период протича благоприятно и пациентът е изписан в добро общо състояние.

Сложността на случая постави високи изисквания към предварителното планиране на интервенцията, позиционирането на роботизираните модули и координацията между отделните специалисти. Успешното осъществяване на интервенцията демонстрира възможностите на роботизираната система при комплексни хирургични процедури в различни анатомични области, както и натрупания опит на екипите на УМБАЛ „Свети Георги“ в областта на високотехнологичната и минимално инвазивната хирургия.

Робот-асистираната хирургия е съвременна форма на минимално инвазивна хирургия, която надгражда принципите на лапароскопския подход чрез роботизирана система, осигуряваща на хирурга висока прецизност, широк обхват на движенията на инструментите и детайлна визуализация на оперативното поле.

При подходящо подбрани пациенти минимално инвазивният подход е свързан с редица предимства – по-малки оперативни разрези, по-слабо изразена следоперативна болка, по-нисък риск от определени следоперативни усложнения и по-бързо възстановяване. Роботизираните системи разширяват възможностите за прилагане на минимално инвазивни техники и при комплексни хирургични интервенции.

В международен план подобни случаи на едноетапно робот-асистирано хирургично лечение при синхронни първични тумори на стомаха и бъбрека се срещат в ограничен брой медицински доклади. За УМБАЛ „Свети Георги“ това е първата комбинирана робот-асистирана операция от този тип.

Случаят показва възможностите, които съчетаването на високотехнологична апаратура, експертизата на специализираните медицински екипи и интердисциплинарният подход предоставят при лечението на сложни онкологични заболявания. Успешната интервенция е още една стъпка в развитието на УМБАЛ „Свети Георги“ като център за високотехнологична, минимално инвазивна и мултидисциплинарна хирургия, както и в разширяването на възможностите за прилагане на съвременни хирургични методи в България.