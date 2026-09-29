Пловдив разкрива допълнителни гишета за отчетите на личните асистенти

Във връзка с представянето на отчетите от личните асистенти към доставчика на Механизъм лична помощ – Община Пловдив през първите три работни дни на месец октомври – 1, 2 и 5 октомври, Община Пловдив разкрива допълнителни гишета за приемането им на следните адреси:

– ул. „Калина“ №61, в Центъра за социални и здравни услуги;

– ул. „Трети март“ №33, в сградата на социална услуга „Асистентска подкрепа“;

– ул. „Петко Д. Петков“ №6А, в двора на Дирекция „Социална политика“;

– бул. „Цариградско шосе“ №102, в двора на КСУ „Св. Георги“.

Отчетите ще се приемат в часовия диапазон от 08:30 до 17:00 часа на 1, 2 и 5 октомври.

Допълнителните гишета са разкрити с цел да бъде улеснено подаването на отчетите по Механизъм лична помощ и ще бъдат разкривани всеки месец в периода на приемане на отчетите – през първите три работни дни от съответния месец. По този начин се създават възможности за по-бързо и удобно подаване на необходимите документи от личните асистенти.

При необходимост и след извършване на оценка на натовареността и организацията на процеса, през следващите месеци може да бъдат разкрити и допълнителни гишета на други подходящи места в града.