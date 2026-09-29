Силен старт на кръводарителската акция на БЧК и Драматичния театър

Със силен старт започна кръводарителска кампания, организирана от областната организация на БЧК-Пловдив и Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“. Тя се провежда на 29 и 30 септември 2026 г., а пунктът е разположен във фоайето на театъра. В проявата участват доброволци на БЧК и на Българския младежки Червен кръст-Пловдив, както и екипи на Районния център за трансфузионна хематология.

„В първия ден още преди 9 ч. вече имаше ентусиасти да дарят кръв. Като гледам как започва акцията и какъв интерес има към нея, резултатът може да стане още по-добър в сравнение с миналата година“, коментира д-р Янко Янков, директор на Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив.

Близо 50 бяха желаещите да се включат по време на първото издание през 2025 г., но някои отпаднаха по здравословни причини и дарителите бяха 42-ма.

„Надяваме се второто издание на нашата съвместна кампания с Драматичния театър да бъде успешно и тя да стане традиционна“, каза Цветелина Шарлачка, специалист „Стопански дейности и кръводаряване“ в Областния съвет на БЧК-Пловдив.

„Ние активно популяризираме кръводаряването и организираме прояви в подкрепа на Районния център за трансфузионна хематология“, добави тя.

„От края на юли до началото на септември, когато е сезонът на отпуските, кръводарителите намаляват и изпитваме затруднения. Хубаво е да знаем, че в началото на есента може да разчитаме на такава акция. Кръв за нуждаещите се може да бъде осигурена сами от дарители, защото няма начин да бъде произведена изкуствено“, заяви д-р Янков пред БНТ.

„Нашата обща инициатива с Драматичния театър е за живота, за онези моменти, в които капка кръв може да се превърне в надежда, в спасение и продължение на нечий свят“, подчерта Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК в Пловдив, при старта на първото издание. И пожела да стане традиция, а доброто – навик.

„Искаме да превърнем тази кампания в традиция, категорични са и от театъра. С благотворителната инициатива той слага началото на своя 145-и сезон. Всеки дарител ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, съобщиха от културната институция.“

Акцията продължава на 30 септември от 9 до 13 ч. също в театъра.

На снимките:

Сн. 1 Пунктът за кръводаряване във фоайето на Драматичния театър в Пловдив ще бъде отворен и на 30 септември от 9 до 13 часа.

Сн. 2 През цялото време доброволците се наблюдават от медицински специалист.

Сн. 3 Преди манипулацията задължително се мери кръвното налягане и се проверява кръвната група на желаещия да се включи в акцията.

Сн. 4 Служителка на театъра дава на кръводарител поканата за безплатно посещение на представление през октомври.

Сн. 5 Екипът на БЧК-Пловдив, който посреща желаещите да дарят кръв, помага да попълнят анкетата и им подарява специални значки.