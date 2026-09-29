27 кандидатски двойки за президент на едно място: онлайн инструмент показва какво реално може държавният глава

С началото на предизборната кампания За кого? да гласувам (zakogo.com) събира позициите на всички двойки в бюлетината, с източник за всяко твърдение, и ги сверява с Конституцията

На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент измежду рекордните 27 кандидатски двойки. С началото на предизборната кампания безплатният инструмент За кого? да гласувам (zakogo.com) събира на едно място кои са двойките, кой ги издига и подкрепя и какво заявяват по седем ключови теми. Всяко твърдение е с връзка към публичен източник.

Новото е, че при всяко обещание пише дали изобщо е в правомощията на президента. Президентът не управлява: не приема закони, не определя данъци, пенсии и заплати и не прави бюджета. Затова всяка позиция носи един от три етикета: „Пряко правомощие“ (вето, назначения, международни договори, върховен главнокомандващ), „Косвено влияние“ (обръщения към народа, консултации с партиите, публични инициативи) или „Извън правомощията“ (данъци, пенсии, бюджет, закони). Етикетите се поставят от редактор по текста на Конституцията.

„Етикетът „извън правомощията“ не означава, че обещанието е невъзможно, а че изпълнението му зависи от други институции – Народното събрание и Министерския съвет. Искахме всеки избирател за няколко минути да види какво казва всяка двойка, откъде идва това и дали президентът изобщо може да го направи“, казва Васил Бойчев, създател на проекта.

Кандидатите за президент по правило не издават предизборни програми и към началото на кампанията нито една двойка няма публикуван цялостен документ с ангажименти. Затова позициите в zakogo.com идват от интервюта, изявления и публикувани приоритети, а етикет „Програма“ или „Приоритети“ се слага само когато има реален документ.

Какво показва картата на всяка двойка

кандидатите за президент и вицепрезидент с еднакво място, номер в бюлетината и кратки биографии с източник за всеки факт;

кой издига двойката (партия, коалиция или инициативен комитет), кой я подкрепя и решението на ЦИК за регистрация;

позициите по седем теми: външна политика, ЕС и НАТО; отбрана и сигурност; вето и законодателство; назначения и съдебна власт; правителство и парламент; референдуми и пряка демокрация; икономика и социална политика;

какви технологии използва кампанията (сайт, виртуален асистент, чатбот, приложение, дарения) – само проверени и с източник;

портретни снимки само с ясен лиценз за повторно използване.

Двойките са подредени по номера в бюлетината, никога по социология. Социологията се показва само осреднена от поне две агенции за един и същ период. Инструментът не препоръчва за кого да се гласува и не е свързан с кандидат, партия или инициативен комитет. Проектът е изцяло некомерсиален. Целта ни е да сме полезни на българския избирател.

„За кого? да гласувам“ е изработен с помощта на изкуствен интелект и се обновява регулярно, а данните се проверяват автоматично при всяка промяна: всяко твърдение трябва да има източник и етикет за правомощията. Подробно как работи: zakogo.com/kak-raboti.

Раздел „Какво може и какво не може президентът“ на zakogo.com

От парламентарните към президентските избори

„За кого? да гласувам“ стартира през април 2026 г. за парламентарните избори, когато сравняваше програмите на партиите по теми. Тази версия е запазена като архив, заедно със сравнение доколко точно социологическите агенции предвидиха резултата. Тогава инструментът беше представен в „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR, а за него писаха Vesti.bg, Dnes.bg, TechNews.bg и „Утро“.

След вота сайтът ще показва резултатите по турове по данни на ЦИК, а след изборите предстои проследяване на изпълнението на заявеното от избраната двойка.

Факти накратко