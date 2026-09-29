По-тежко обвинение за Ивайло Колев по делото „Кръв и чест“ в Пловдив

Ивайло Колев, сочен от разследването за ръководна фигура в пловдивското подразделение на „Кръв и чест“, вече е привлечен към наказателна отговорност по по-тежка правна квалификация. Заради промяната разследването е поето от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Делото преминава в Окръжната прокуратура

Първоначално Колев беше обвинен за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. В хода на разследването прокуратурата е преквалифицирала деянието, като новото обвинение е свързано с организация и ръководене на група, чиято цел е извършване на подобни престъпления.

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Колев остава в ареста. Съдът не е уважил искането му за промяна на мярката за неотклонение.

Акцията в Пловдив

До новото развитие се стигна след акцията на ДАНС и полицията срещу пловдивската структура на „Кръв и чест“, при която първоначално бяха задържани 18 души. Впоследствие трима от тях бяха привлечени като обвиняеми – Колев и бащата и синът Ивелин и Теодор Велеви.

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При определянето на мерките за неотклонение съдът остави Колев в ареста, докато за Ивелин Велев беше определена парична гаранция, а Теодор Велев беше освободен.

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По данни, представени от прокуратурата пред съда, в клуба са се събирали около 40–50 души. Разследването продължава.