Инициативата „Изкачи се с кардиолога си“ ще се проведе тази вечер по повод Световния ден на сърцето. Към участниците в Пловдив ще се присъедини кардиологът д-р Иван Кучмов и други медицински специалисти.

Изкачване на стълбите на Каменица в компанията на кардиолози организират в Пловдив по повод Световния ден на сърцето – 29 септември. Инициативата „Изкачи се с кардиолога си“ цели да привлече вниманието към значението на физическата активност за сърдечно-съдовото здраве и да насърчи хората да превърнат движението в част от ежедневието си.

В Пловдив участниците ще бъдат посрещнати от кардиолога д-р Иван Кучмов, към когото ще се присъединят и други специалисти. Сборният пункт е при стълбите на Каменица, до надписа „Plovdiv together“, а началният час е 18:30 ч. тази вечер.

Посланието на инициативата е, че грижата за сърцето може да започне с малки, но постоянни стъпки. Вместо традиционна здравна беседа, лекарите избират движението като начин да напомнят за ползите от физическата активност и профилактиката.

Организаторите канят всички желаещи да се включат, като препоръчват да бъдат с удобни обувки и добро настроение. Участието е отворено за всеки, който иска да подкрепи посланието, че движението е здраве за сърцето.