Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.

По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.

Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.

Очаквайте подробности по темата!