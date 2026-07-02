Спират движението по ул. „Доктор Г. М. Димитров“ за 2 месеца

Изображение: Google Street View

Започва ремонт на централната улица „Доктор Г. М. Димитров“. Заради старта на строителните дейности се въвежда временна организация на движението.

В рамките на повече от 2 месеца ще бъде спряно движението на автомобили в участъка от ул. „Цар Асен I“ до ул. „Авксентий Велешки“. Забраната за моторни превозни средства влиза в сила на 3 юли, когато е началото на реконструкцията. По план тя трябва да приключи до 13 септември.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Драгиев и Ко“ ООД.