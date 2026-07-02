Продължава отстраняването на щетите след бурята

Екипите на Община Пловдив продължават и в момента работа по отстраняване на последствията от силната буря, която премина над града снощи.

От общината съобщават, че още с настъпването на усложнената метеорологична обстановка кметът Костадин Димитров свика оперативен щаб с участието на заместник-кметове, районни кметове, директори на общински предприятия. Щабът заседаваше в администрацията на район „Южен“, откъдето имаше най-много сигнали.

Мобилизирани бяха всички общински служби. На терен незабавно излязоха екипи на ОП „Градини и паркове“, ОП „Чистота“, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и Доброволно формирование „Пловдив 112“, които работиха през цялата нощ по разчистването и обезопасяването на засегнатите места.

От снощи до момента в Община Пловдив и в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са постъпили над 100 сигнала за паднали дървета и клони, запушени шахти и наводнени участъци.

Община Пловдив е в постоянна координация с пожарната и останалите компетентни институции.