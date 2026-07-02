Любимият пловдивски летен кинофестивал Филмови нощи във Филипополис тази година пристига със специални предложения за кинофеновете, както и най-новите световни кинохитове. В програмата е най-новият филм с участието на Ал Пачино – „Мъртва хватка“, няколко от касовите актуални световни заглавия, три легендарни кинокласики от близкото минало, както и по традиция – кино за любителите на пътешествия и приключения.

В „Мъртва хватка“ с Ал Пачино и Бил Скарсгард ще видим една драма с много напрежение, в която човек, изнудван от огромна финансова институция, взема заложник и очаква откуп и извинение за несправедливото отношение към него. Филмът впечатлява с вълнуващата си тема, както и неповторимата си визия и заснемане. Специалната предпремиерна прожекция в Пловдив е на 20 юли от 21:15 часа.

Специален акцент във фестивалната програма е и дългоочакваният „Одисей“ на Кристофър Нолан. Епичната сага от култовия режисьор ще може да гледаме на 24 юли от 21:15.

Любителите на киното не бива да пропускат и забавният психологически „Съседите отгоре“. Създадена по едноименната испанска театрална пиеса, тази американска продукция е режисирана от Оливия Уайлд и е с участието на няколко други звезди, сред които Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Пловдивчани ще могат да гледат филма на няколко прожекции, като първата от тях е в събота, 11 юли.

Освен него в програмата са включени още няколко заглавия на най-актуалните филми по киноекраните, сред които музикалният „Майкъл“ и легендарният за модата „Дяволът носи Прада 2“, както и детските „Миньони срещу чудовища“ и „Смелата Ваяна“.

Специално място в програмата на Филмови нощи във Филипополис е отделено на три легендарни заглавия от миналото в програмата Световни филмови класики – „Криминале“ на 8 юли, „Черният рицар“ от поредицата за Батман на 13 юли, както и „Гепи“ на 22 юли. Ежегодната традиция с филми за приключения и пътешествия отново е спазена с пловдивските прожекции на късометражното кино за планинарство и екстремни спортовеBANFF Mountain Film Festival на 16 юли, както и два филма в една вечер – „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“ на 21 юли. На 5 юли на екрана на лятно кино „Орфей“ пък ще се проведе и безплатната прожекция от поредицата „Кино под звездите“ на комедията „Балканска сватба“.

Пълната програма на 28-ото издание на фестивала, който ще се проведе от 4 до 24 юли е достъпна на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба както онлайн, така и всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.