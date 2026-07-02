Съдебни служители от Пловдив: Не сме цифри в бюджета, а хора с реални съдби

Протестиращите предупреждават, че планираното орязване на разходите за персонал ще затрудни работата на съдилищата и ще засегне хиляди служители

Съдебни служители от Пловдив се включиха в националното недоволство срещу предвидените съкращения в съдебната администрация и намаляването на разходите за персонал, заложени в проекта на държавния бюджет за 2026 г.

В пряко включване на NOVA представители на съдебната администрация заявиха, че планираните мерки ще засегнат пряко работата на съдилищата и няма да доведат до по-добро правосъдие, а до още по-голямо натоварване на оставащите служители.

„Не сме цифри в бюджета, а хора с реални съдби“, заявиха протестиращите. Те настояват, че зад предвиденото 10-процентно намаляване на разходите за персонал стоят реални човешки съдби и риск от сериозно затрудняване на работата на съдебната система.

Според разчетите в бюджетния проект намалението на средствата за персонал може да доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебни служители в страната, което представлява близо една четвърт от съдебната администрация.

Отвореното писмо срещу планираните съкращения е инициирано от служители на Районния, Окръжния и Апелативния съд в Пловдив, като впоследствие е подкрепено от техни колеги от съдилища в цялата страна. В него се настоява предложените промени да бъдат преразгледани, тъй като според подписалите ги те застрашават нормалното функциониране на съдебната власт.

Служителите подчертават, че не са против реформи, но според тях те трябва да бъдат резултат от анализ на натовареността и реалните потребности на съдилищата, а не от механично орязване на бюджетни средства.

Темата предизвика широк обществен дебат, след като правителството заложи 10-процентно намаление на разходите за персонал в част от държавната администрация като мярка за ограничаване на бюджетните разходи.

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