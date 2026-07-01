Майки протестираха срещу властта в дъжда

Пловдивчани протестираха в летния дъжд тази вечер с искане за достойно майчинство, след като по-рано днес мнозинството от Прогресивна България в парламента отхвърли предложението за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа.

Решението на Народното събрание изкара родители на площад Съединение, които заявиха позицията си и в дъжда: „Майчинството не е милостиня“. В най-големият дъжд те за кратко се скриха под козирката на сградата на прокуратурата, но после се върнаха пред паметника на Съединението, за да продължат с демонстрацията си.

Те се солидализираха с мотивите на опозицията, чието предложение бе отхвърлено, от него младите семейства се можели да разчитат на повече средства, а бизнесът ще е щастлив, че младите се връщат на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си при връщане по-рано от 2 години по-рано на работното си място.

„Искаме достойна подкрепа за майките и децата на България. Искаме да се вдигне майчинството и то да е адекватно спрямо реалните разходи за живот, да гарантира сигурност за семействата и бъдещата на децата“, заявиха протестиращите.