Зам-шефката на Тотото в Пловдив пред уволнение

Сигнал до медията ни разкрива скандални практики в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, които засягат и Регионален офис под тепетата

Само ден, след като ви съобщихме, че Пловдивска зам.-кметица влиза в Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, получихме обезпокоителен сигнал на редакционната ни поща, касаещ назначенията, които текат от началото на годината в Тотализатора.

Адвокат Димитър Радев изпрати до редакцията на „Под тепето“ копие от официален сигнал, който разкрива обезпокоителни практики в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП БСТ) под ръководството на новия управител и изпълнителен директор Любомир Петров. В сигнала се твърди за масови уволнения на служители, назначаване на роднини и приближени, както и за необосновани преструктурирания, които засягат и Регионален офис Пловдив.

Един от акцентите в сигнала, пряко засягащ Пловдив, е предстоящото уволнение на заместник-директора на Регионален офис Пловдив, Мария Радева. Според адвокат Радев, тя е постигнала най-високи резултати за 2024 година и дори е била наградена за своя принос. Въпреки това, нейното уволнение е необосновано, като се посочва и предистория със сигнал за дискриминация и тормоз от страна на новоназначения директор на Регионалния офис – Пловдив, Минка Сърнешка. Твърди се, че дори след възстановяването си на работа, г-жа Радева е получила нареждане да не разкрива информация за това и да не посещава работното си място.

Припомняме, че общинската съветничка от „БСП за България“ Минка Сърнешка стана новият шеф на регионалния офис на спортния тотализатор в Пловдив в началото на месец април тази година.

Коя е Минка Сърнешка?

Минка Сърнешка е завършила е ВИФ „Г. Димитров“ София, с първа специалност Треньор по лека атлетика и втора Спортен мениджър. Има няколко магистратури, една от които по международни икономически отношения. Майстор на спорта по лека атлетика. Член на БСП от 2000 г. Председател на Обединението на жените социалистки 2005 – 2020 г. Общински съветник в ОбС – Пловдив, мандат 2011 – 2015 г. и от 2023 г. досега.

В сигнала се описват и други скандални практики на национално ниво, включително:

Масови уволнения и шуробаджанащина: От встъпването си в длъжност на 31 март 2025 г., г-н Петров е обвинен в злоупотреба със служебно положение, като е уволнявал служители под предлог за „подбор на екип“, докато на техните места са назначавани негови роднини и близки, в нарушение на вътрешните правила.

От встъпването си в длъжност на 31 март 2025 г., г-н Петров е обвинен в злоупотреба със служебно положение, като е уволнявал служители под предлог за „подбор на екип“, докато на техните места са назначавани негови роднини и близки, в нарушение на вътрешните правила. Конфликт на интереси при назначения: Дават се конкретни примери за новоназначени директори, които са в роднински връзки с други служители или с лица, пряко свързани с ДП БСТ чрез външни компании.

Дават се конкретни примери за новоназначени директори, които са в роднински връзки с други служители или с лица, пряко свързани с ДП БСТ чрез външни компании. Лични облаги и горивни карти: Твърди се, че приближени до г-н Петров, както и самият той, ползват горивни карти не само за служебни, но и за лични автомобили.

Твърди се, че приближени до г-н Петров, както и самият той, ползват горивни карти не само за служебни, но и за лични автомобили. Съмнения за манипулация на информация: Адвокат Радев изразява съмнение, че информацията, предоставяна на министъра на младежта и спорта, е манипулирана, и че г-н Петров си „окичва с чужди лаври“ от наследени средства.

Адвокат Димитър Радев призовава за незабавно отстраняване на Любомир Петров от поста изпълнителен директор на ДП БСТ и за цялостна ревизия на дейността му от 31 март 2025 г. до момента. Той настоява още за проверка на законосъобразността на договорите, уволненията, назначенията, преструктуриранията и издадените заповеди за горивни карти и допълнителни материални стимули. Радев заявява, че ще предприеме всички законоустановени действия срещу Любомир Петров и Минка Сърнешка за търсене на отговорност.

Сигналът е изпратен до множество висши държавни институции, включително Народното събрание, Президента, Министър-председателя, Главния прокурор и други. В писпомо си до медията ни юристът подчертава, че на 20 институции на 7 и 8 юли т.г. До момента, освен отговори с входящи номера, се е получило само постановление за прекратяване от Софийска Градска прокуратура.

За Под тепето служители на Тотализатора коментираха неофициално, че от държавното предприятие, че ще съдят адвокат Димитър Радев.