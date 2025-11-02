Международен ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти

На 2 ноември светът отбелязва Международния ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти – дата, определена от Общото събрание на ООН през 2013 г. с Резолюция A/RES/68/163. Денят има за цел да насочи вниманието към необходимостта от защита на свободата на медиите и от справедливост за извършените престъпления срещу журналисти по целия свят.

Според Обсерваторията на убитите журналисти на ЮНЕСКО, между 2006 и 2025 г. над 1800 журналисти са били убити в резултат на своята работа, а близо 9 от всеки 10 случая остават неразрешени. Безнаказаността, предупреждава ЮНЕСКО, води до повече насилие и подкопава върховенството на закона, като често прикрива по-дълбоки проблеми – нарушения на човешките права, корупция и престъпност.

ООН и ЮНЕСКО призовават правителствата, съдебните институции, медиите и гражданското общество да обединят усилия за прекратяване на културата на безнаказаност и за гарантиране на правосъдие за пострадалите журналисти и техните семейства.

Датата 2 ноември е избрана в памет на двамата френски журналисти, Жислен Дюпон и Клод Верлон, убити в Мали през 2013 г.

В България, според данните на Обсерваторията на ЮНЕСКО, се отбелязват два случая на убити журналисти – Боби Цанков (2010 г.) и Виктория Маринова (2018 г.), чиито смъртни случаи оставиха тежък отпечатък върху общественото доверие в медиите и върху усещането за сигурност на журналистическата професия у нас.

По повод днешния ден, ЮНЕСКО отново напомня, че защитата на журналистите е неразделна част от защитата на демокрацията и правото на обществеността да бъде информирана.

